SHBA miraton vendimin për ti dërguar armë Ukrainës, por sjell reagimet e ekspertëve për shkelje të rregullave ndërkombëtare

Qeveria e SHBA-së ka njoftuar dërgesa të mëtejshme të armëve në Ukrainë me një vlerë totale prej 725 milionë dollarësh.









Paketa përfshin sisteme shtesë të lëvizshme të lëshimit të raketave HIMARS, municione, automjete të blinduara dhe furnizime mjekësore, njoftuan më 14 tetor Departamenti i Shtetit dhe Pentagoni i SHBA-së.

Ndihma vjen “në vazhdën e sulmeve me raketa të Rusisë ndaj Ukrainës” dhe “provave në rritje të mizorive nga forcat ruse”, tha në një deklaratë Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken.

“Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me popullin e Ukrainës ndërsa ata mbrojnë lirinë dhe pavarësinë e tyre me guxim të jashtëzakonshëm dhe vendosmëri të pakufishme”, tha Blinken.

“Armët që ne po ofrojmë janë të kalibruara me kujdes për të bërë dallimin më të madh në fushën e betejës për Ukrainën”, shtoi ai.

Kjo e çon ndihmën totale ushtarake të SHBA-së për Ukrainën që nga fillimi i mandatit të Presidentit Joe Biden në më shumë se 18.3 miliardë dollarë, tha Blinken.

Pjesa më e madhe e ndihmës është dhënë që kur Rusia nisi luftën e saj të paprovokuar kundër Ukrainës më 24 shkurt.

Pjesa më e madhe e analistëve perëndimorë mendojnë se dërgimi i armëve të kalibrit të rëndë përbën shkelje të rregullave ndërkombëtare, pasi ato ndalojnë dorëzimin e armëve pa lejimin e prodhuesit.