“Greta kam 33 makina, por edhe më shumë do dalin”/ Influencuesi i njohur ofendon në rrjetet sociale aktivisten Greta Thunberg

Një grindje online ka shpërthyer ditët e fundit mes Andrew Tate dhe Greta Thunberg.









Gjithçka nisi kur ndikuesja e famshme dhe mohuese e ndryshimeve klimatike, u përpoq të provokonte aktivistin e njohur përmes Twitter -it, për të nisur – me sa duket – një përballje publike me të. Thunberg, megjithatë, nuk i la pa zë publikimet e tij dhe vazhdoi nga ana e saj me një përgjigje që “përfshiu” shpejt internetin.

Tate, i cili është akuzuar ndonjëherë për mizogjini dhe është ndaluar nga disa platforma të mediave sociale, i shkroi Greta Thunberg në Twitter: “Kam 33 makina”, ndërsa në postimin e tij i referohej një Bugatti dhe dy Ferrari, duke vënë në dukje se ky është vetëm fillimi.

“Ju lutem më jepni emailin tuaj që të mund t’ju dërgoj listën e plotë të koleksionit të makinave të mia dhe emetimet e tyre të mëdha të gazit”, shtoi ndikuesi, duke iu drejtuar aktivistit suedez.

“Po, ju lutem më ndriçoni, më dërgoni një email në smalldickenergy@getalife.com (në përkthim falas микр…цоутс@νηενέργεια@βρεςνακάνεισκατιστιστησίσου.com”.) iu përgjigj Greta Thunberg.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Reagimi i aktivistes u bë menjëherë viral, duke grumbulluar më shumë se 150 milionë shikime, 2.5 milionë pëlqime dhe më shumë se 400 mijë retweet në Twitter.

Fama e ish-kikboksierit dhe yllit të realitetit filloi të rritet në vitin 2016 me paraqitjen e tij në emisionin televiziv Big Brother, megjithëse ai u hoq nga reality show kur u shfaq një video e tij duke goditur një grua jashtë emisionit.

Që atëherë, pothuajse çdo postim i tij në rrjetet sociale ka shkaktuar reagime, për shkak të përmbajtjes që poston, të cilën grupet kundër dhunës në familje e quajnë “jashtëzakonisht mizogjene”.

Në vitin 2017, Tate tha në Twitter se vendi i grave është në shtëpi dhe se viktimat e përdhunimit “mbajnë përgjegjësi” për sulmet. Rezultati i këtyre postimeve ishte që platforma e ndaloi atë përgjithmonë.

Tate ka fituar mjaft ndjekës me kalimin e viteve me videot e tij me këshilla për meshkujt, shumë prej të cilave janë kritikuar si seksiste. Në një nga videot e tij në YouTube, Tate e përshkroi veten si “plotësisht gjysmak”. “Unë jam realist dhe kur je realist, je seksist. Nuk mund të jesh i bazuar në realitet dhe të mos jesh seksist”, shtoi ai.

Në një deklaratë për The Guardian, Tate i përshkroi shumë nga videot e tij si parodi, duke pretenduar se ai “po luante një personazh komik”.

Tate ka qenë një mbështetës i vendosur i ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe është shfaqur në disa podkaste të krahut të djathtë, duke përfshirë shfaqje të tilla si Infowars, të organizuara nga teoricieni i konspiracionit Alex Jones. Prezenca e tij në rrjetet sociale u forcua me kalimin e kohës dhe para se të ndalohej nga platformat e Metës ai kishte mbi 4.7 ndjekës në Instagram.

Vlen gjithashtu të theksohet se TikTok ka bllokuar gjithashtu llogarinë zyrtare të Tate nga platforma dhe po punon për të hequr përmbajtjen e lidhur me personin e tij që shkel rregullat. Videot me hashtags të lidhur me Tate kanë mbledhur më shumë se 12.7 miliardë shikime.

Grupi britanik Hope Not Hate e ka quajtur Tate një “mizogjene të rrezikshme” dhe ka bërë thirrje që ai të ndalohet nga më shumë platforma të mediave sociale.

“Mizogjinia është një ideologji e dëmshme që nuk tolerohet në TikTok. Për javë të tëra ne kemi hequr videot dhe llogaritë që shkelin politikat tona dhe mirëpresim veprimet e ndërmarra nga platforma të tjera kundër personit të krahasuar”, tha një zëdhënës i platformës TikTok.