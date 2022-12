Katar-gate, hetimet shtrihen në Panama për një llogari prej 28 milionë eurosh në emër të familjes Kailis

Në ditët e para të vitit të ri, kryetari i Autoritetit Kundër Pastrimit të Parave dhe ish-zëvendësprokurori i Gjykatës së Lartë, Charalambos Vourliotis është në pritje të përgjigjes së autoritetit përkatës të Panamasë nëse llogaritë bankare të eurodeputetes Eva Kaili, bashkëshortit dhe anëtarëve të familjes së saj u gjetën.









Njëkohësisht u bë e ditur se të enjten e kaluar (22.12.2022), pak orë përpara se të vendosej zgjatja e paraburgimit të ish-nënkryetares së Parlamentit Evropian nga autoritetet gjyqësore belge, z. Vurliotis iu përgjigj kërkesës së kolegëve të tij belgë dhe kishte përcjellë një dokument me pasurinë e bashkëshortit të saj Eva Kaili.Francesco Giorgi dhe babai i saj Alexandrou Kailis që ishin të përkushtuar në Greqi (P.Psychiko, Paros, etj.). Në të njëjtin dokument përmendeshin edhe shumat e ngrira në llogaritë e tyre bankare.

Në internet ishte një postim që tregonte dokumente bankare me llogaritë e Eva Kailit dhe anëtarëve të familjes së saj në një bankë në Panama, me depozita prej 28 milionë eurosh dhe me Katarin si vend të origjinës së parave.

Llogaritë dyshohet se janë në Bankën Bladex të Panamasë dhe i përkasin Eva Kailit, babait të saj dhe nënës së saj Maria Ignatiadou. Konkretisht, në këto llogari figurojnë 20 milionë euro në dy depozita nga Katari te Eva Kailit, 4 milionë euro në dy depozita nga Katari tek Alexandros Kaili dhe 4 milionë euro në dy depozita nga Katari te Maria Ignatiadou.

Sapo dolën në dritë postimet e diskutueshme me llogaritë e bankës panameze, z. Vourliotis mori menjëherë masa, duke u kërkuar homologëve të tij në Amerikën Qendrore që ta informojnë nëse ka llogari bankare në emër të ish-deputetit dhe anëtarëve të tjerë të familjes së saj. Llogari, jo vetëm në Bankën specifike të Panamasë (Bladex of Panama), por në të gjitha institucionet e kreditit të këtij vendi.

Me të njëjtin dokument z.Vourliotis ka kërkuar që në rast se ka vërtet llogari bankare në emër të Eva Kailit dhe familjarëve të saj, t’i dërgohen kopje të transaksioneve të tyre (depozita, tërheqje, remitanca etj). Ai gjithashtu kërkoi të zbulohej nëse në emrat e kontestuar ka ndonjë llogari bankare panameze, si dhe nëse ka pasur investime (blerje) në pasuri të paluajtshme panameze (apartamente etj.) nga personat në fjalë.

Vourliotis pret që në ditët e para të vitit të ardhshëm t’i përcillen rezultatet e hetimeve të kolegëve të tij në Panama dhe në përgjigje pozitive të nisin sekuestrimin e tyre, megjithëse ky proces është mjaft burokratik.

Megjithatë, avokati i Eva Kailit ka vënë në pikëpyetje vërtetësinë e dokumenteve të kontestuara bankare. Ai pretendon se dokumentet që tregojnë transferimin e dhjetëra milionëve nga shteti zyrtar i Katarit në Bankën e Katarit dhe më pas në tre llogari bankare në Panama, tek Eva Kaili, nëna e saj dhe babai i saj, janë “qartë dhe haptazi false”.

Në fakt, avokati i Eva Kailit ka kërkuar që falsifikimi të vërtetohet dhe njëkohësisht të dërgohet në Drejtorinë e Krimit Elektronik të Policisë Helenike, për të identifikuar falsifikuesin që “po tenton të mashtrojë gazetarët dhe qytetarët”.

Siç dihet, z. Vourliotis nisi një hetim kundër Eva Kailit sapo shpërtheu Katargate. Në këtë kontekst, ajo tashmë është angazhuar në llogaritë e eurodeputetes, të afërmve të saj të ngushtë dhe llogaritë e dy OJQ-ve, që i përkasin motrës së Madalenës. Gjithashtu, janë bllokuar edhe llogaritë bankare të kompanisë Estate Aria Properties me bazë në rrugën Skoufa në Kolonaki, e cila është krijuar nga Eva Kaili dhe bashkëshorti i saj. Aktivitetet e kësaj kompanie përfshijnë dhënien me qira të apartamenteve të stilit Airbnb, si dhe punë me pasuri të paluajtshme.

Në listën e angazhimeve janë edhe pasuritë e tjera të ish-zëvendëspresidentes së Parlamentit Europian dhe bashkëshortit të saj, si një shtëpi në Paleo Psychiko përballë ambasadës së Katarit dhe një truall prej 7 hektarësh në pikën filetore të Paros.

Tashmë Autoriteti po heton nëse çmimi i blerjes së këtyre pronave është real apo fiktiv, si dhe nëse të ardhurat e Eva Kailis, në kohën kur janë blerë pronat, mund të justifikojnë çmimin e paguar.

Prokurori belg i kërkoi informacion Vourliotis

Prokurorja belge Michel Clez, përpara se të vendoste nëse do t’ia zgjaste apo jo paraburgimit ish-deputetes, i kërkoi zotit Vourliotis t’i dorëzonte pasuritë e saj, bashkëshortit dhe anëtarëve të saj. të familjes së saj, të cilët janë gjetur nga autoritetet greke dhe janë lidhur, për të vërtetuar nëse prona e saj është fituar me rrugë ligjore apo me para të portës së Katarit.

Të gjitha informacionet e kërkuara u përcollën menjëherë nga Z. Vourliotis tek autoritetet kompetente belge, përpara se të merrej vendimi për zgjatjen e masës së paraburgimit të Eva Kailit.