“Kështu është kur gjyshi të rrit me raki dhe kallashnikov”/ Media greke analizon profilin e Erisa Feros, specialiste e AKSHI-t që u kap me drogë!

Një skandal i madh ka prekur AKSHI-n, citon media greke Protothema.gr. Rezulton se drejtoresha e IT-së e (AKSHI) të Shqipërisë, Erisa Fero, është arrestuar me disa bashkëpunëtorë të tjerë teksa po transportonte 58 kg drogë nga Korça në kufirin me Maqedoninë e Veriut.









Autoritetet e Pogradecit në bashkëpunim me ato të Korçës kanë mbërritur në arrestimin e saj dhe sekuestrimin e 58 kilogramëve kanabis. Droga, sipas mediave vendase, vinte nga qarku i Shkodrës, ku dyshohet se janë të përfshirë persona nga Fushë-Kruja dhe Korça.

“Nga hetimet e kryera rezulton se tre shtetasit kishin kryer transportin e lëndës narkotike nga qyteti i Tiranës në drejtim të zonës së Qafë Thanës në kufi me Maqedoninë e Veriut”, njoftoi sot policia e Korçës.

Ndërhyrja e policisë ka ndodhur në zonën e Qafë-Thanës, pranë një lokali ku Erisa Fero drejtonte mjetin që transportonte drogën. Në të njëjtën makinë që në bagazh ishte mbushur me kanabis ishte Laik Basha, djali i një biznesmeni nga Fushë-Kruja dhe 17-vjeçari me inicialet M.K. Njëkohësisht janë në kërkim të dy personave, një 30-vjeçar dhe një 28-vjeçar. Dy të fundit janë kapur dhe i kanë shpëtuar kontrollit të autoriteteve në vendngjarje.

Sipas autoriteteve, banda që ishte gati të shkëmbente një sasi të madhe droge, besonte se zona specifike do të ishte jashtë vëmendjes së policisë, pasi është malore dhe shumë pranë kufirit.

Aktualisht po vijon hetimet për identifikimin dhe kapjen e dy personave të tjerë dhe lidhjet e tyre.

Erisa Fero u përfshi edhe në një skandal zgjedhor

Më 22 dhjetor 2021, Erisa Fero u denoncua për paligjshmëri në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) së bashku me 21 komisionerë të tjerë. Fero ishte anëtare e një komisioni të numërimit të votave në një zonë elektorale. Por, rezultatet e votave janë falsifikuar në Komisionin ku ajo ka marrë pjesë, ku komisioni kompetent ka bërë padi në Prokurorinë e Tiranës kundër 21 komisionerëve, mes të cilëve edhe Fero.

E reja akuzohet për pjesëmarrje në manipulimin e zgjedhjeve të 25 prillit 2021, si dhe për heqjen apo shtimin e votave në favor të kandidatëve të partive të ndryshme.

Në Instagram, 28-vjeçarja Erisa Fero ka treguar shpesh stilin e jetës së saj të veçantë dhe luksoze, ndërsa lart në profilin e saj ka edhe një video ku shihet teksa gjuan me pistoletë. “Kështu është kur gjyshi të rrit me raki dhe kallashnikov”, shkruan ajo.

Në imazhe të tjera ajo shihet duke tymosur një puro.

Vlen të theksohet se pak orë pas zbulimit se 28-vjeçarja ishte arrestuar, AKSHI njoftoi se po i jepte fund bashkëpunimit me të. “Pas një deklarate të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë, për finalizimin e operacionit “Restart”, me arrestimin e 3 shtetasve, mes të cilëve zonja Erisa Fero, AKSHI njofton se: bazuar në legjislacionin aktual shqiptar, ka nisur menjëherë procedurën për shkarkimin e atij personi. Znj. Erisa Fero, ishte punonjëse e sektorit përkatës të e-Albania, në nivel Specialist. Shërbimi Kombëtar i Shoqërisë së Informacionit dënon çdo veprim të paligjshëm dhe garanton se do të qëndrojë gjithmonë pranë procedurave të institucioneve që veprojnë në favor të ligjit”.