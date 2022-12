“Kush e kapi ‘prej fyti’ Edi Ramën?”/ Deputeti bën akuzën e fortë për bastet sportive: Heqja e ligjit iu desh për ta rrëmbyer rrjetin në duart e veta

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili deklaron se kryeminstri Edi Rama “ka vendosur të rikthejë ligjin e basteve përsëri, të cilin e hoqi vetëm 2 vjet më parë”.









Një ditë pasi ministrja e Financave paralajmëroi se ligji pritet të miratohet brenda 3 muajve të parë të vitit 2023, Vasili thotë se pyetja që “shtrojnë të gjithë shqiptarët është kush e kapi prej fyti Edi Ramën dhe e bëri të marrë një vendim të tillë?”

“Edi Rama e bën këtë sepse heqja e ligjit iu desh për të larguar ata që e zotëronin atë rrjet dhe për ta rrëmbyer në duart e veta dhe të klientëve të tij”, thekson Vasili.

Deklarata e plotë e nënkryetarit të Partisë së Lirisë, Petrit Vasili:

Edi Rama ka vendosur të rikthejë ligjin e basteve përsëri, pikërisht atë ligj të cilin e hoqi vetëm 2 vjet më parë.

Pyetja që shtrojnë të gjithë shqiptarët është kush e kapi prej fyti Edi Ramën dhe e bëri të marrë një vendim të tillë?

Pra, Edi Rama i cili na tregonte që 68% e atyre që luajnë bixhoz kanë nisur të luajnë në moshën 10-15 vjecc.

Mbi 700 milionë euro janë paratë që qarkullojnë në kompanitë e basteve. Edi Rama ka deklaruar vetë se ka porositur dhe studim që provonte dëmin shkatërrimtar nga bastet.

Bastet ishin shkaktar të stresit të jashtëzakonshëm dhe të konflikteve familjare nga më të rëndat, deri në shpërbërjen e familjes apo dhe krimi në familje.

Bastet administroheshin nga njerëz të inkriminuar. Bastet një nga burimet shumë të rëndësishme të krimit të organizuar.

Edi Rama do të miratojë një ligj, pasi e ka rrëzuar për këto arsye kaq të rënda. Edi Rama e bën këtë sepse heqja e ligjit iu desh për të larguar ata që e zotëronin atë rrjet dhe për ta rrëmbyer në duart e veta dhe të klientëve të tij.

Edi Rama nuk gjen dot zgjidhje dhe qahet se ka prodhim masiv të ullinjve, e nuk ngre dot asnjë laborator për të certifikuar cilësinë e vajit të ullirit shqiptar por në mendje ka të rrëmbejë para me baste, me koncesione, me inceneratorë, e tendera.

Në rast se Maqedoni fqinje do të kishte prodhimin e ullinjve të Shqipërisë, nuk do të kishte mbetur asgjë pa shitur dhe do t’i ndihmonte fermerët ashtu sicc ka bërë dhe bën vazhdimisht. Ndërsa Edi Rama si peng içdo operacioni të pisët financiar dhe korruptiv e ka mendjen vetëm tek të tilla ligje që rrëmbejnë para, sicc janë bastet, Porti i Durrësit, aministia fiskale dhe asnjëherë administrimin e një qeverie që punon për popullin dhe që nuk është e korruptuar.

Cdo ditë me Edi Ramën në pushtet do të thotë një lajm i keq përçdo shqiptar dhe familje shqiptare.

Largimi i tij është zgjidhja e vetme.