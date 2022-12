Nga Lufta e Tretë Botërore deri në ardhjen e Antikrishtit/ Profecitë e Nostradamusit për vitin 2023

Parashikime të këqija për vitin 2023, sipas parashikimeve të Nostradamusit, mjekut-farmacist të famshëm që jetoi në Francë në shekullin e 16-të dhe la shkrimet e tij duke bërë parashikime të zymta për të ardhmen… deri në vitin 3797!









Pothuajse të gjitha parashikimet e tij kanë të bëjnë me fatkeqësitë, siç komenton gazeta gjermane “Bild”. Por parashikimet astrologjike për vitin e ri nuk janë rozë nga pikëpamja ekonomike dhe socio-politike.

Ndryshimet klimatike të kombinuara me krizën ekonomike i çojnë njerëzit në kanibalizëm, Lufta e Tretë Botërore bëhet realitet ndërsa Papa i ri, ai që do të pasojë Papa Françeskun – do të jetë i keq, si “Antikrishti”, janë tre përfundimet Profecitë”.

Kanibalizmi

Sipas Nostradamus, ngrohja globale mund t’i shtyjë njerëzit drejt kanibalizmit!

Siç shpjegon ai në librin e tij të profecive, ngrohja globale mund të çojë në vdekjen e shumë peshqve, duke rrezikuar një nga burimet më të rëndësishme ushqimore të njerëzimit. Dhe për mbijetesën njerëzore një gjë mbetet: të fillojmë të hamë njëri-tjetrin…

Lufta e Tretë Botërore

Në vitin 2023 njerëzimi do të përballet me shtatë muaj luftë, e cila mund të jetë një vazhdimësi e armiqësive në Ukrainë.

Profecia e Nostradamusit tregon se, në vitin 2023, konflikti do të përshkallëzohet në një luftë botërore në shkallë të plotë duke pasur parasysh arsenalet bërthamore të fuqive të mëdha. Pra, e ardhmja e njerëzimit shkruhet si e pasigurt.

A pritet që lufta Rusi-Ukrainë të përhapet në NATO dhe komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi? Për më tepër, “të vdekurit mund të ringjallen në 2023”? Apo thjesht do të shkojmë në luftë bërthamore dhe ata që gjejnë strehimore do të mbijetojnë?

Trashëgimtari i lig i fronit papnor

Nostradamus ka parashikuar gjithashtu se në vitin 2023, “Antikrishti do të mbizotërojë në Tokë”.

Papa Françesku aktual pritet të japë dorëheqjen dhe të zëvendësohet nga një pasardhës i keq. Një… Antikrishti mund të bëhet në vitin 2023 kreu i ri i Kishës Katolike Romake.

Vlen të theksohet se e veçanta e profecive të Nostradamusit ishte se të gjitha parashikimet ishin të paqarta, pa përmendur një datë apo edhe një vit.

Megjithatë, çdo vit ai parashikon se po i afrohemi fundit të botës. E vetmja gjë për të cilën është i sigurt është viti që do të shënojë fundin e botës: 3797.

Libri i tij i famshëm “Les Profeties” u botua në 1555 me Nostradamusin duke parashikuar luftëra, murtaja, fatkeqësi natyrore, luftëra civile, trazira, vrasje politike dhe ngjarje të tjera katastrofike.