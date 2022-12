Pele dhe Maradona bashkë – Kur “zotat” e futbollit luanin me kokë në një studio televizive (Video)

Pele dhe Maradona së bashku në një emision televiziv. Ndodhi shumë vite më parë kur argjentinasi ishte tërhequr nga futbolli dhe Pele ishte aty për ta nderuar.









Në një moment prezantuesi Maradona shpreh publikisht një nga ëndrrat e tij. “Një nga ëndrrat e mia është të shkëmbej disa goditje me kokë me ju”, tha Diego dhe po shikonte në sy legjendën braziliane të topit.

Pele u ngrit për të përmbushur ëndrrën e ‘armikut’ të tij. Ata të dy filluan të luanin në studio dhe publiku brohoriti.

Shkëmbimi përfundon pa asgjë, derisa Maradona kontrollon topin pas topit në mënyrë që shfaqja të mos përfundojë me goditjet e tyre me kokë. Maradona, i cili ishte i varur nga kokaina, kishte folur për drogën me Pelen, djali i të cilit është burgosur për përdorim droge!

Shfaqja u quajt “La Noche del Diez – Nata e Numrit Dhjetë” dhe lidhej me fanellën me numrin 10 të veshur nga Maradona në Kombëtaren e Argjentinës.

Pele e kishte lavdëruar Maradonën për dhënien e një shembulli se si të kapërcehet varësia. Në një intervistë pas emisionit, Maradona është pyetur se kush është futbollisti më i mirë dhe ai është përgjigjur diplomatikisht.

“Nëna ime thotë se isha unë dhe nëna e Peles thotë se ishte ai”, tha argjentinasi.

Louis Vuitton i kishte bashkuar Louis Vuitton

12 vjet më parë me rastin e Kupës së Botës 2010 të mbajtur për herë të parë në një vend afrikan (Afrika e Jugut) kishte arritur të bashkonte dhe fotografonte së bashku dy lojtarë që ishin “armiq të përjetshëm” edhe pse rivalët nuk luajtën kurrë!

Pele me 3 Kupat e Botës dhe Maradona me Botërorin 1986 dhe “Dorën e Zotit”. Nuk kishin kaluar shumë vite që kur kishte ndryshuar shekulli, i cili në futboll përfundoi me dilemën “Pele apo Maradona”.

Three great journeys, one historic game. Madrid, 2010.

Soccer legends Pelé, Maradona, and Zidane were photographed during a friendly match-up by Annie Leibovitz for the Core Values Campaign. #LouisVuitton Core Values, 2010.@annieleibovitz pic.twitter.com/UjlnssLY5r — Louis Vuitton (@LouisVuitton) May 7, 2020

Bashkë me ta është edhe Zinedine Zidane, i cili 4 vite më parë kishte përfunduar karrierën me pjesëmarrjen në finalen e Francës me Italinë dhe qenushin e Marco Materazzi-t.

Shtypi në kohën kur u publikua reklama kishte shkruar se ishte takimi i “Trinisë së Shenjtë” të futbollit. Tre lojtarë me numrin 10 në shpinë që së bashku fituan 5 herë Kupën e Botës.

Takimi i tyre ishte real… Data u caktua në mesditë (15:00) në lokalin Cafe Maravillas në Madrid. Sigurisht që ishte bosh dhe u mbajt i fshehtë deri sa “mbiu” reklama.

Tre legjendat diskutuan dhe luajtën futboll për të kujtuar vitet e tyre në fusha. Historia nisi me Diego duke folur për lojën epike të Zidane me Pelen!

Puthja në Rusi

Asnjëri prej tyre nuk shkoi në Kupën e Botës në Katar 2022. Maradona kishte vdekur dhe Pele ishte në një shtrat spitali në Sao Paulo duke luftuar për jetën e tij.

Pele scored 1281 goals and helped Brazil to win 3 soccer world cups, now needs a wheel chair to move. This is the wheel of life. He is welcomed in 2018 FIFA World Cup by President Putin and the legendary Diego Maradona, who planted an affectionate kiss on King Pele’s forehead. pic.twitter.com/rdu6q9bwbL — Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) June 17, 2018

Takimi i tyre i fundit në Kupën e Botës ishte në vitin 2018 në Rusi. Pele ishte në karrige me rrota për shkak të problemeve shëndetësore dhe kur u takuan në prani të Vladimir Putinit, Diego u përkul dhe e puthi në kokë!

Një moment i mrekullueshëm që bashkoi përgjithmonë dy legjendat.