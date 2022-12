Turqia rithekson kërcënimin e luftës për mosmarrëveshjen greke për detin territorial!

Ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu të enjten kërcënoi Greqinë me hakmarrje nëse Athina vazhdon me ndonjë zgjerim të ujërave të saj territoriale në Egje, duke thënë se kjo do të shihet ende si një rast që justifikon veprimet ushtarake.









“Pozicioni ynë është i qartë, jo 12 milje, ne nuk do të lejojmë që ujërat territoriale të zgjerohen as një milje në Egje”, tha Çavuşoğlu gjatë një konference shtypi në fund të vitit në Ankara, duke komentuar raportet se Athina planifikon shtrirjen e ujërave territoriale rreth ishullit të Kretës.

“Mos u futni në heroizëm të rremë duke u besuar atyre që mund të kenë kurrizin tuaj. Mos kërkoni aventurizëm”, shtoi ai. “Nuk do të përfundojë mirë për ju!”

Ligji ndërkombëtar detar i lejon Greqisë të zgjerojë ujërat e saj territoriale deri në 12 milje detare. Por në një deklaratë parlamentare të vitit 1995, Turqia tha se një shtrirje e tillë në Egje do të shihej si një shkak lufte, sepse pjesa më e madhe e bregdetit të saj do të privohej nga qasja në det. Kërcënimi është ende në fuqi, tha Çavuşoğlu.

“Qeveria greke sillet me ligjin ndërkombëtar dhe interesin e saj kombëtar si përcaktuesit e saj të vetëm”, tha në një deklaratë zëdhënësi i qeverisë greke, Giannis Oikonomou.

Pavarësisht se janë aleatë të NATO-s, Athina dhe Ankaraja kanë qenë në mosmarrëveshje për dekada mbi një sërë mosmarrëveshjesh dypalëshe, duke përfshirë kufijtë detarë, pretendimet e mbivendosura në raftet e tyre kontinentale dhe mosmarrëveshjen e gjatë të Qipros.

Turqia ka rritur retorikën e saj kundër Greqisë në muajt e fundit, me presidentin Recep Tayyip Erdoğan që madje paralajmëroi se një raketë mund të godasë kryeqytetin grek nëse “ju qëndroni të qetë”. Të dy vendet do të mbajnë zgjedhje kombëtare brenda verës së ardhshme.

Në tetor, zyrtarë të ministrisë së jashtme greke i thanë POLITICO-s se puna teknike e nevojshme për të shtrirë ujërat territoriale në 12 milje detare në jug dhe në lindje të Kretës mund të jetë gati brenda javësh. Kjo do të thotë se Athina mund të tërheqë shkas për vendimin përpara zgjedhjeve të saj legjislative në korrik.