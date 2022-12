“U prefsh në paqe mbreti Pele”, Ronaldo prek me postimin e tij

Bota e futbollit humbi një tjetër yllin, një nga lojtarët më të mirë të të gjithë kohërave, unik në llojin e tij, një legjendë që frymëzoi breza pafund. Me hidhërim e ka pritur këtë lajm edhe Cristiano Ronaldo.









“Ngushëllimet e mia të thella për të gjithë Brazilin, dhe në veçanti për familjen e Edson Arantes do Nascimento. Një “lamtumirë” e thjeshtë për Mbretin e përjetshëm Pelé nuk do të mjaftojë kurrë për të shprehur dhimbjen që e gjithë bota e futbollit po përqafon aktualisht. Një frymëzim për kaq shumë miliona, një referencë dje, sot dhe përgjithmonë. Dashuria që më tregove përherë ishte e ndërsjellë në çdo moment që ndamë edhe nga distanca. Ai nuk do të harrohet kurrë dhe kujtimi i tij do të jetojë përgjithmonë në secilin prej nesh adhuruesve të futbollit. U prefsh ne paqe Mbreti Pelé”, ka shkruar ai në një postim në Facebook.