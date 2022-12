Vrasja e Lianës ishte e tmerrshme! Prindërit ankohen: Dhëndri ishte i dhunshëm kërkon të thyejë dënimin e përjetshëm dhe të lirohet nga burgu

Kujtimet e rastit tronditës të vrasjes mizore të Liana Lazarou, nënë e një vajze të mitur, nga bashkëshorti i saj në Prevezë, do të “zgjohen” me vitin e ri, pasi vrasësi i bashkëshortes do të gjykohet në shkallë të dytë në Gjykatën e Apelit për të thyer dënimet e përjetshme dhe për t’u liruar nga burgu. Tragjedia familjare ndodhi më 12 qershor 2017 në shtëpinë e çiftit në Petra Prevezë, kur burri mori një hekur dhe goditi për vdekje gruan e tij në sy të vajzës së tyre trevjeçare.









Gruaja ishte transferuar në Repartin e Mjekimit Intensiv të spitalit të Janinës me gjashtë goditje në kokë dhe qafë. Megjithatë, disa ditë më vonë ajo iu nënshtrua plagëve të marra. Gjykata e kishte shpallur fajtor 34-vjeçarin bashkëshort-vrasës për vrasje me paramendim në gjendje të qetë shpirtërore, ndërsa nuk njiheshin rrethana lehtësuese.

Babai i Lianës, i cili me bashkëshorten po rrit me dashuri dhe durim fëmijën e vajzës së tyre, flet për protothema.gr për rritjen e mbesës së tij dhe gjithashtu për dhëndrin e tij, i cili po përpiqet të thyejë litarët e shpëtimit.

“Unë dhe gruaja ime po e rrisim fëmijën e vajzës sonë me dashuri dhe durim. Me sytë e mbesës sonë shohim vajzën tonë, Lianën tonë. Festat janë të vështira për ne sepse të gjithë fëmijët janë me familjet e tyre dhe mbesa na ka vetëm ne, gjyshen dhe gjyshin”, tregon për protothema. gr babai i fatkeqes Liana.

“Vajza jonë e vogël është 9 vjeçe dhe di gjithçka për çështjen e krimit, të mos harrojmë që fëmija ishte para ngjarjes tragjike, ajo ishte atëherë tre vjeç dhe ka kujtime. Ajo nuk flet për nënën e saj, i mban ato brenda shpirtit të saj të vogël. Ajo dëshiron të blejë qirinj dhe të shkojë në varr, t’i ndezë për të. Sa për të atin, asnjë fjalë. Ai do të kërkojë sërish në Gjykatën e Apelit në shkallën e dytë thyerjen e dënimeve të përjetshme, të cilat ne i shmangim”, shton babai i Lianës.

“Dhëndri im ishte i dhunshëm dhe nervoz”, kishte treguar motra e saj

Pak orë pas ngjarjes, motra e 27-vjeçares foli për protothema.gr dhe zbuloi se dhëndri i saj ishte i dhunshëm dhe xheloz çmendurisht për motrën e saj. Në fakt, ai kishte përshkruar gjithçka që kishte ndodhur atë natë fatale.

“Ai ishte i dhunshëm. Ai ishte xheloz për të dhe e kishte mbyllur në shtëpi, as plehrat nuk e linin ti hidhte. Ajo ishte me një shoqe në shtëpi dhe me fëmijën. Kur shkoi në shtëpi ishte në gjendje të tërbuar. Shoqja e saj e mori fëmijën sepse ajo u tremb dhe vrapoi të fshihej. Ai mbeti vetëm me motrën time dhe bëri atë që bëri. Ai ishte arrestuar edhe më parë. Ata patën probleme në marrëdhënien e tyre dhe për një periudhë kohe u ndanë. Pastaj i gjetën sërish, e patën fëmijën dhe menduan se situata do të përmirësohej, por u përkeqësua, nuk ndryshoi karakter. Fillimisht ai iu lut të mblidheshin sërish bashkë dhe më pas e kërcënoi se do të vriste të gjithë familjen nëse ajo nuk kthehej”, tha motra e saj për protothema.gr, duke shpërthyer në lot.