Banorët e BBVA2 do përgatisin bakllavanë e Vitit të Ri, ja surpriza që do fshihet brenda ëmbëlsirës

“Vëllai i Madh” u ka dhënë një detyrë banorëve të BBVA2. Banorët do t’i duhet që të përgatisin bakllavanë për ditën e nesërme, ndërsa pjesa tjetër e darkës do serviret nga “Vëllai i Madh”.









“Banorë, nesër është data 31 dhjetor dhe darkën e vitit të ri do e përgatisë ‘Vëllai i Madh’. Nuk ka se si të mungojë ëmbëlsira tradicionale, bakllavaja që do e bëni ju vetë”, lexon Mikela zarfin.

Po ashtu brenda bakllavasë do vendoset monedha prej ari, që do mbahet nga banori i cili do e gjejë.

