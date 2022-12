FOTO/ Reagimet e shumta në rrjet pasi e ndau nga e dashura, Elhaida Dani bën deklaratën e parë për lidhjen me partnerin e kërcimit

Elhaida Dani, ka reaguar për herë të parë mbi të gjitha reagimet në rrjet për lidhjen e saj të dashurisë me partnerin e kërcimit në “Dancing With the Stars”, Ledian Agalliaj.









Në një postim në InstaStory, Elhaida flet për ndienjën e saj dhe thotë se ishin “shkëndija të sinqerta të cilat nuk i përmbajta dot”.

“Si asnjëherë tjetër në karrierën time përtej bashkëpunimit profesional, përtej punës, ndjeva emocione dhe shkëndija të sinqerta të cilat nuk I përmbajta dot”, shkruan ajo.

Duke iu referuar reagimeve të shumta që ka shkaktuar lidhja e saj me Ledianin, pasi deri pak muaj më parë balerini ishte në një marrëdhënie prej disa vitesh me bukuroshen Ditjona Bora, Elhaida shkruan se ata janë sqaruar përpara se kjo marrëdhënie e re të niste.

Elhaida në reagimin e saj thekson se vetë ajo nuk ka thyer asnjë kod moral.

“Nga reagimet tuaja kuptova që veprimet tona mund të jenë dukur të nxituara pasi kanë shkaktuar indinjatë duke konsideruar disa rrethana të cilat ne i kemi sqaruar përpara se kjo marrëdhënie të niste. Më besoni që unë nuk kam thyer asnjë kod, qoftë moral. Por nuk jam unë person që duhet t’i sqarojë mirë për publikun”, shkruan ndër të tjera Elhaida Dani.