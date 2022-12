Franca, Spanja, Izraeli po marrin masa për udhëtarët nga Kina, ata po vrapojnë për të parandaluar një “shpërthim” të ri të COVID-19

Me ritme të shpejta, njëra pas tjetrës, vendet po “fortifikohen” ndaj Kinës, pas shpërthimit të rasteve të koronavirusit që shfaqen atje, por edhe frikës nga mutacionet e reja.









Pas Spanjës dhe Izraelit, radha ishte e Francës, e cila njoftoi se udhëtarët që mbërrijnë nga Kina duhet të testohen për Covid-19 përpara nisjes së fluturimit të tyre.

Për shkak të rritjes së numrit të rasteve në Kinë, Franca po ndjek shembullin e Spanjës, e cila vendosi kufizime. Udhëtarët, përveç që duhet të tregojnë një test negativ për koronavirusin përpara se të hipin, duhet të mbajnë edhe maskë gjatë fluturimit.

Testet e rastësishme janë planifikuar gjithashtu në mbërritje për të renditur gjenomin dhe për të zbuluar çdo variant të ri të SARS-CoV-2, tha një burim qeveritar.

Sipas mediave britanike, Londra synon të zbatojë masa të ngjashme.

The Times dhe The Telegraph shkruajnë sot se kryeministri britanik Rishi Sunak po shqyrton këtë mundësi, ndërsa BBC raportoi se qeveria do të shpallë politikën e saj të re për ardhjet nga Kina, por nuk specifikoi se kur. Edhe Spanja ka marrë masa të ngjashme me francezët. Jashtë BE-së, SHBA dhe Japonia kanë marrë gjithashtu vendime të ngjashme, ndërsa ministria e shëndetësisë e Malajzisë njoftoi sot se të gjithë udhëtarët që mbërrijnë me ajër në vend do të kontrollohen me temperaturë për të parë nëse kanë ethe, madje edhe ujërat e zeza nga tualetet e avionë që mbërrin në aeroportet e saj nga Kina.

Koreja e Jugut njoftoi gjithashtu se nga 5 janari do të jetë i detyrueshëm për udhëtarët nga Kina që t’i nënshtrohen një testi PCR jo më vonë se 48 orë para nisjes së tyre ose një testi antigjeni brenda 24 orëve. Gjithashtu, që në datën 2 janar, ata do të bëjnë një PCR, pra test molekular, me mbërritjen e tyre.

Izraeli vendos testin e Covid për udhëtarët nga Kina – Italia gati për masa të reja

Ministria izraelite e Shëndetësisë njoftoi më herët sot se do të vendosë teste për Covid për udhëtarët e huaj nga Kina, e cila po përjeton një shpërthim të rasteve të koronavirusit të ri.

Ministri i Shëndetësisë Arie Deri, i cili mori detyrën të enjten mbrëma, pati një takim sot me zyrtarë të lartë të shëndetit publik për të vlerësuar ndikimin në Izrael të rritjes dramatike të numrit të rasteve të virusit në Kinë.

Gjatë takimit, “u vendos që të udhëzohen linjat ajrore të huaja që të pranojnë shtetas të huaj në një fluturim nga Kina në Izrael vetëm nëse kanë një test (negativ) për Covid”, nënvizohet në deklaratë.

Ministri bëri thirrje gjithashtu për krijimin e një qendre diagnostike “vullnetare” për njerëzit që kthehen nga Kina dhe i këshilloi ata të “shmangin” udhëtimin në atë vend.

Heqja e kufizimeve shëndetësore nga autoritetet kineze ka rezultuar në një shpërthim të mprehtë të rasteve të koronavirusit në Kinë, pasi e ashtuquajtura “politika zero Covid” e vendit u braktis papritur. Kina ka njoftuar përfundimin e karantinës së detyrueshme me mbërritjen në territorin e saj nga 8 janari dhe rifillimin gradual të udhëtimeve jashtë shtetit për kinezët, gjë që ka shqetësuar shumë vende, përfshirë SHBA-në.

Një pionier në vaksinimin kundër Covid, Izraeli kishte vendosur teste për udhëtarët e huaj dhe madje edhe përjashtime të veçanta për fluturimet nga vende të caktuara përpara se të hiqte pothuajse të gjitha këto masa në fillim të vitit 2022.

Dje, Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) tha se prezantimi Ai beson se testimi i detyrueshëm për Covid-19 në BE për pasagjerët që vijnë nga BE-ja është “i pajustifikuar”.

Itali: Gati për të marrë masa të reja kundër Covid-it nëse situata përkeqësohe

Në të njëjtën kohë, Italia, në rast përkeqësimi të situatës, mund të vazhdojë me marrjen e masave të reja kundër koronavirusit dhe sëmundjeve të tjera të sistemit të frymëmarrjes.

Ministria italiane e Shëndetësisë po studion masat e reja që mund të aplikohen në rast të një shpërthimi të ri të pandemisë së koronavirusit dhe rritjes së rasteve të sëmundjeve të frymëmarrjes. Siç raportojnë mediat italiane, Ministria e Shëndetësisë në qarkoren e saj të brendshme shkruan se disa nga masat që mund të zbatohen – nëse gjykohet e nevojshme – janë përdorimi i detyrueshëm i maskave në ambiente të mbyllura, rritja e punës në telekomandë, reduktimi i ngjarjeve. që prodhojnë mbipopullim.

Njëkohësisht, i referohet administrimit të një doze të katërt të vaksinës kundër koronavirusit për të gjithë popullatën dhe një doze të pestë për kategoritë e qytetarëve me rrezikshmëri të lartë.

Në qarkore thuhet gjithashtu se edhe në nivel qarku, strukturat kompetente duhet të forcojnë, nëse është e nevojshme, ofrimin e kujdesit shëndetësor. Kujtohet se në këtë fazë, në Itali, përdorimi i maskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për punonjësit dhe vizitorët e spitaleve dhe shtëpive të të moshuarve.

Belgjika do të vlerësojë situatën të hënën

Në gatishmëri janë edhe autoritetet belge. Të hënën pasdite, ekspertët nga grupi i menaxhimit të rrezikut do të takohen në Belgjikë për të vlerësuar situatën në lidhje me koronavirusin, siç tha për Radio1 ministri federal belg i shëndetësisë Frank Vandenbroucke. Ekspertët pritet të marrin në konsideratë se si Belgjika mund të përgatitet për rreziqet e mundshme.