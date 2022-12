Greqia mesazh të prerë Ankarasë: Nuk do të tolerojmë asnjë vënie në dyshim të sovranitetit kombëtar

Sipas ministrit të Jashtëm, Nikos Dendias, Greqia po përballet me një kreshendo të paprecedentë mosmarrëveshjesh dhe sfidash për nga kohëzgjatja dhe intensiteti i saj, i cili është larg çdo koncepti të fqinjësisë së mirë.









Dendias shpreh besimin se zhvillimet në Evropë pas pushtimit rus të Ukrainës përbëjnë tashmë një skenar shumë të ndryshëm, i cili kërkon vigjilencën e komunitetit europian dhe ndërkombëtar për t’u përballur me sfidat shumë serioze që lidhen me të dhe forcat e revizionizmit. në shkrimin e tij në revistën “Epikaira”.

“Dhe pikërisht këto janë sfidat e revizionizmit që lidhen drejtpërdrejt me interesat tona kombëtare. Siç e tregova me tre vizitat e mia në Ukrainë pas pushtimit rus, narrativa specifike dhe mënyra specifike e të menduarit mund ta kthejnë rajonin e Mesdheut Lindor në një “fuçi baruti”, nënvizon Nikos Dendias.

Duke iu referuar Turqisë , Nikos Dendias thekson se Greqia po përballet me një kreshendo të paprecedentë mosmarrëveshjesh dhe sfidash për nga kohëzgjatja dhe intensiteti, që është larg çdo koncepti të fqinjësisë së mirë. Në këtë tërheqje, Ministri i Jashtëm deklaron me të gjitha tonet se “kundërshtojmë me qetësi dhe vendosmëri argumentet e dokumentuara, të cilat bazohen në të Drejtën Ndërkombëtare dhe të Drejtën Ndërkombëtare të Detit dhe përsërisim se sovraniteti kombëtar dhe integriteti territorial i vendit nuk janë objekt debati dhe nuk pranojnë as edhe dyshimin më të vogël.’

Në artikullin e tij, Nikos Dendias shpalos rrjetën e politikës së jashtme greke dhe përshkruan sfidat për vitin 2023. “Politika e jashtme e Greqise është qeverisur nga parime gjatë gjithë kohës dhe është e ndërthurur me stabilitetin, sigurinë, respektimin e pavarësisë dhe integritetit territorial të shtetet, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare të detit” thekson Nikos Dendias. Në këtë kuadër, ai rekomandon që “për të mbrojtur vlerat dhe interesat tona kombëtare, për të bashkëvepruar me mjedisin tonë rajonal dhe ndërkombëtar dhe për të arritur objektivat tona, ne kemi zgjedhur që për vitin e ri të ndjekim një politikë të jashtme konstruktive dhe të frytshme. që rrezaton në fusha veprimi të ndërvarura”.

Në veçanti, ai analizon se fusha e parë është prania e Greqisë në Evropë, jo vetëm brenda BE-së, por edhe në nivel dypalësh, me vendet e kontinentit, me të cilat ajo është e lidhur me lidhje miqësie dhe bashkëpunimi. Duke iu referuar zhvillimeve në Evropë pas pushtimit rus të Ukrainës, ai vë në dukje se krahas zhvillimeve në fushat e betejës, kriza energjitike dhe ushqimore mund të veprojë si përshpejtues të zhvillimeve në nivel global, me interes të veçantë për Greqine, veçanërisht në ato shqetësime. fushën e energjisë dhe aftësinë e Greqisë për të kontribuar në sigurinë energjetike të Evropës.

Një fushë e dytë, sipas ministrit të Jashtëm, është marrëdhënia e bashkëpunimit strategjik midis Greqisë dhe SHBA-së, duke vënë theksin në mbrojtjen e përbashkët të vlerave të lirisë dhe demokracisë, pjesëmarrjen e Greqise në mbrojtje dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe shfrytëzimi i gjeopolitikës rëndësinë e tij për promovimin dhe konsolidimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e gjerë.

Fusha e tretë, një rajon me të cilin Greqia mban lidhje të ngushta historike dhe kulturore, që në lashtësi, është Lindja e Mesme, Gjiri, Afrika e Veriut. Në këtë pikë ai i referohet veçanërisht situatës në Libi. “Kjo mbetet një çështje për zgjidhjen e së cilës do të punojmë me sinqeritet dhe mirëkuptim të ndërsjellë me qeverinë që do të dalë nga zgjedhjet nacionale në këtë vend”, tha ai.

Si fushë e katërt ai përcakton Ballkanin Perëndimor. “Në rajonin ku Greqia kërkon të ruajë marrëdhënie të mira fqinjësore, të konsolidojë stabilitetin dhe sigurinë, të krijojë kushte për zhvillim”, thekson ai dhe thekson se për të arritur këto synime, Greqia favorizon dhe mbështet perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.

Fusha e pestë e veprimit të politikës së jashtme greke përbëhet nga vendet aziatike, si India, Japonia, Vietnami, Indonezia, “me të cilat Greqia ndan qëndrime të përbashkëta në shqyrtimin e zhvillimeve ndërkombëtare”, si dhe Australia, kontinenti që pret një prani të konsiderueshme dhe dinamike të diasporës greke.

Në të saktësohet gjithashtu se marrëdhëniet e Greqisë me kontinentin afrikan dhe veçanërisht me Afrikën Subsahariane përbëjnë një fushë tjetër interesi për Greqine, “duke qenë se flukset e migrimit nga rajoni dhe mundësia e shfaqjes së pikave të nxehta terroriste janë sfida të rëndësishme. duke u marrë me atë për të cilën Greqia mund të luajë një rol të rëndësishëm”.

Së fundi, ai e konsideron të rëndësishme edhe praninë aktive të Greqisë në organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, “në të cilën Greqia artikulon një ligjërim të strukturuar dhe bindës, formulon propozime kyçe dhe kërkon zgjidhje novatore për të adresuar sfidat globale dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar”. Gjithashtu, ai nënvizon vendosmërinë e tij se “në vitin 2023 do të vazhdojmë përpjekjet tona që në votimin e vitit 2024 Greqia të zgjidhet si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për periudhën 2025-2026”.

Në fund, Ministri i Jashtëm thekson se në një mjedis ndërkombëtar dhe rajonal që po ndryshon me ritme shumë të shpejta, politika e jashtme e Greqisë do të vazhdojë të pasqyrojë në vitin 2023 osmozën e vazhdueshme mes zhvillimeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare dhe sfidave që i përcaktojnë ato.