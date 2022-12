Lajm i mirë për pensionistët, ja sa do të marrin shpërblim për vitin e ri

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar ditën e sotme se 695 mijë pensionistë do të marrin 8000 lekë nga pakoja e madhe.









Ai thotë se në këtë paketë do të kenë pjesën e tyre 1 milion shqiptarë, pasi sipas kategorive do të përfitojnë deri në 20 mijë lekë të reja.

Statusi i Ramës

MIRËMËNGJES dhe me kënaqësinë e faktit se 695 mijë pensionistë do të marrin nga 8000Lekë (të reja) secili nga Pakoja e Madhe, ku do të kenë pjesën e tyre 1 milionë shqiptarë, që do të përfitojnë sipas kategorive deri në 20000Lekë (të reja), për të zbutur impaktin e inflacionit të luftës deri në fund të këtij dimri të vështirë për mbarë Europën, ju uroj një ditë të mbarë