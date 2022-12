Rumania arreston ish-kikboksierin Andrew Tate si pjesë e organizimit të trafikimit të qenieve njerëzore

Prokurorët rumunë thanë të enjten (29 dhjetor) se kanë arrestuar personalitetin përçarës të internetit dhe ish-kikboksierin profesionist Andrew Tate me dyshimin për trafikim njerëzor, përdhunim dhe formim të një grupi krimi të organizuar.

Amerikano-BritishTate, i ndaluar nga shumë platforma të mediave sociale për komente mizogjene dhe gjuhë urrejtjeje, dhe vëllai i tij Tristan do të ndalohen për 24 orë së bashku me dy të dyshuar rumunë, thanë prokurorët nga njësia kundër krimit të organizuar në një deklaratë pasi bastisën pronat e tyre në Bukuresht.

Vëllezërit Tate janë nën hetim penal që nga prilli.

Ata nuk pranuan të komentojnë, por avokati i tyre konfirmoi se ata ishin arrestuar.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb

— BNO News (@BNONews) December 29, 2022