Tentoi të digjte gruan me benzinë dhe më pas veten, vihet në pranga nga policia

Një person është arrestuar pasditen e së enjtes (29/12) në Larisa , nga punonjësit e Policisë së Repartit të Veprimit të Menjëhershëm Larisa, ndaj të cilit është ngritur një dosje për vrasje të mbetur në tentativë.









Sipas onlarissa , teksa ish-bashkëshortja e tij po parkonte pranë pallatit ku ajo banon, autori, duke vepruar në mënyrë të papritur, e ka rrethuar me lëng të ndezshëm (benzinë) pjesën e brendshme të makinës së saj, duke tentuar t’i vërë flakën, por pa përfunduar aktin e tij pasi djali i tyre ka ndërhyrë.

Më pas, autori ka shkuar në një shesh të qytetit, ku pasi është zhytur me lëng të ndezshëm, ka kërcënuar se do të digjte veten para kalimtarëve. Autori është arrestuar nga policia dhe me të do të kryhen veprimet e nevojshme nga ana e policisë.

Njoftimi i Policisë

Pasditen e djeshme (29-12-2022) në Larisa, nga efektivë të Policisë së Repartit të Veprimit të Menjëhershëm Larisa, -1- është arrestuar një i huaj, ndaj të cilit është ngritur procedim për vrasje të mbetur në tentativë.

Në veçanti, pasditen e djeshme, gjatë kohës që makina ka qenë e parkuar jashtë vendit. makinën e saj të pasagjerëve në pilotin e pallatit ku ajo banon, autori, duke vepruar në mënyrë të papritur, ka rrethuar viktimën dhe pjesën e brendshme të makinës së saj me lëng të ndezshëm, duke tentuar ta ndezë atë me çakmakun që mbante, por pa përfunduar aktin e tij si. një i afërm i saj ka ndërhyrë në vend.

Më pas, autori ka shkuar në një shesh të qytetit, ku pasi është zhytur me lëng të ndezshëm, ka kërcënuar se do t’i vetëdje zjarrit para kalimtarëve.

Mobilizimi i policisë ka qenë i menjëhershëm, i cili ka rezultuar me imobilizimin e autorit, në posedim të të cilit janë gjetur dhe konfiskuar -3- çakmakë, ndërsa në zonën përreth -3- bidona me benzinë dhe -1- një vare. .

I arrestuari do të dërgohet në Prokurorinë Penale të Larisës, ndërsa hetimet paraprake kryhen nga Nëndrejtoria e Sigurisë Larisa.