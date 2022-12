Andrew Tate, nga nëpunësi te peshkatari…trilioner

Boksieri dhe TikToker i njohur Andrew Tate është arrestuar me vëllain e tij Tristan në Rumani me akuzën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe formimit të një organizate kriminale, si dhe përdhunimit.









Tate u bë e njohur për publikun për shkak të komenteve të tij mizogjene në videot e tij. Ai gjithashtu ka deklaruar se “gratë që dhunohen janë pjesërisht përgjegjëse për përdhunimin e tyre dhe se janë të meshkujve”.

Megjithatë, shfaqja e pasurisë së tij dhe komentet e tij provokuese janë ndër arsyet pse ai ka arritur të bëhet i njohur për miliona përdorues të internetit.

“Kam 33 makina” , shkruan ai në një postim të fundit, duke iu referuar Greta Thunberg -ut dhe një Bugatti dhe dy Ferrari, duke theksuar se ky është vetëm fillimi. “Ju lutem më jepni emailin tuaj që të mund t’ju dërgoj listën e plotë të koleksionit të makinave të mia dhe emetimet masive të tyre”.

Pretendimet e tij, natyrisht, mund të korrespondojnë me realitetin, nëse merret parasysh pasuria e madhe që ai ka grumbulluar dhe sipas fjalëve të tij, tani i kalon 1 trilion dollarë.

“Nuk dua të mburrem, por tani jam një trilioner. I pari në botë”, kishte deklaruar së fundmi në “Twitter”. Madje, ai është kujdesur që ta ndriçojë prezantuesen se si ka arritur ta arkëtojë këtë shumë.

Siç ka treguar ai ka arritur në 1 milion në moshën vetëm 27-vjeçare, ndërsa në vetëm katër vite ka arritur të arrijë 100 milion dollarë. Përveç të ardhurave që merr përmes faqes së tij të internetit “Hustler’s Academy”, duke u dhënë këshilla njerëzve se si të pasurohen për 39 dollarë në muaj, ai së fundmi u bë drejtor i dy kompanive në Britaninë e Madhe.

Sipas një raporti të DailyMail, njëra është një shitës makinash me bazë në Preston, ndërsa tjetra duket të jetë një kompani me qira e makinave. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk duket se ka të ardhura kaq të rëndësishme, të paktën sipas bilanceve të fundit.

Përveç kompanive që ai drejton dhe platformës së tij online, Tate ka arritur të mbledhë shumë para përmes përfshirjes së tij në kickbox dhe videot e rrjeteve sociale.

Pika në të cilën ka arritur është padyshim një “arritje” e madhe për një njeri që filloi të shiste peshk në moshën 14-vjeçare në dyqanin e xhaxhait të tij. “ Ai ka punuar që i ri. Që në moshën 14-vjeçare i ka bërë vetë paratë e para”, thotë një burim nga ambienti i tij.

“Ai është një burrë, shumë i sigurt dhe i krijuar nga vetja. Ai nuk është i keq, ai ka një zemër të mirë, por ai nuk e merr gjithmonë vëmendjen në mënyrën e duhur”, tha një i afërm për DailyMail. Megjithatë, figura të njohura si Donald Trump dhe Nigel Farage duket se nuk janë dakord me fjalët e tij, pasi janë në listën e fansave të Tate.

Ndërsa fama e kick boksierit në rrjetet sociale u rrit, ai u largua nga Britania me vëllain e tij dhe u vendos në Rumani. Ai la pas nënën dhe motrën e tij, me të cilën nuk donte të bënte asgjë, pasi ajo është feministe – dhe për këtë arsye kundërshton pikëpamjet e tij.

“Vjen mjaft shpesh në vend, por vjen me avion privat, merr makina me qira me vëllain e tij dhe shkojnë për xhiro. Nuk e shohim shumë”, tha xhaxhai i tij.

Edhe pse nuk ka më të njëjtat kontakte me familjen, qëndrimi ndaj tyre nuk ka ndryshuar, sipas asaj që pretendojnë të afërmit e tij. Në fakt, gjendja e tij e mirë financiare i mundëson t’i ndihmojë edhe ata ose të kontribuojë në një farë mënyre në… argëtimin e tyre.

“Ne nuk e kemi parë atë për një kohë. Por, kur bëhet fjalë për këtë, ai nuk është kryelartë apo asgjë. Do të dalim për të ngrënë, ai do të blejë pijet, do të paguajë taksitë në shtëpi dhe do të na trajtojë të gjithëve shumë mirë”, thotë një burim pranë tij.