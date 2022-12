Kolesteroli: Enzima që e zbërthen dhe ushqimi që e përmban

Karotat janë një burim i mirë i beta-karotenit, i cili është pararendës i vitaminës A. Beta-karoteni është përbërësi bioaktiv që i jep karotave ngjyrën e tyre portokalli. Studimet e njerëzve dhe të minjve tregojnë se konvertimi i beta-karotenit në vitaminë A ul kolesterolin “të keq” në gjak. Prandaj, beta-karotina mund të na mbrojë nga zhvillimi i aterosklerozës, e cila çon në një grumbullim të yndyrës dhe kolesterolit në arterie.









Në këtë kuadër, shkencëtarët kryen dy studime për të kuptuar më mirë efektet e beta-karotenit në shëndetin kardiovaskular, duke konfirmuar sigurisht rëndësinë e tij, por edhe duke identifikuar një hap të rëndësishëm në këtë proces.

Beta-karoteni shndërrohet në vitaminë A me ndihmën e një enzime të quajtur beta-karoten oksigjenazë 1 (BCO1). Një variacion gjenetik përcakton nëse dikush ka shumë ose shumë pak nga versioni aktiv i BCO1, dhe njerëzit që kanë më pak mund të kenë nevojë për burime të tjera të vitaminës A në dietën e tyre.

Studimi i parë, i botuar në Journal of Nutrition , analizoi mostrat e gjakut dhe ADN-së nga 767 të rritur të shëndetshëm të moshës 18-25 vjeç, duke gjetur – siç pritej – një korrelacion midis aktivitetit të enzimës BCO1 dhe niveleve të kolesterolit të keq.

“Njerëzit që kishin një variacion gjenetik në lidhje me shndërrimin e enzimës BCO1 në një formë më aktive kishin kolesterol më të ulët në gjakun e tyre. Ky ishte gjithashtu vëzhgimi ynë i parë”, vëren Jaume Amengual, asistent profesor në Universitetin e Illinois.

Për të ndjekur këto gjetje, Dr. Amengual dhe kolegët kryen një studim të dytë në minj, i cili u botua në Journal of Lipid Research .

“Në studimin njerëzor pamë se kolesteroli ishte më i lartë tek njerëzit që nuk prodhonin mjaftueshëm vitaminë A. Për të zbuluar nëse ky vëzhgim ka një efekt afatgjatë, do të duhej të prisnim 70 vjet për të parë nëse këta njerëz zhvillojnë sëmundje kardiovaskulare. Realisht kjo nuk është e mundur, prandaj vendosëm të përdorim minj në studim për të përshpejtuar procesin”, shpjegon eksperti dhe vijon:

“Gjetjet kryesore të studimit të miut përsërisin atë që gjetëm te njerëzit. Ne pamë se kur u japim beta-karoten minjve, ata kanë nivele më të ulëta të kolesterolit . Këta minj zhvillojnë pllaka më të vogla në arterie, që do të thotë se ata që ushqehen me beta-karotinë janë më të mbrojtur nga ateroskleroza sesa ata që ushqehen me dietë pa këtë përbërës bioaktiv”.

Në këtë studim të dytë, studiuesit hetuan gjithashtu rrugët biokimike të këtyre proceseve, duke përcaktuar pikën në trup ku ndodh efekti.

“Ne përfundojmë në mëlçi, si organi përgjegjës për prodhimin dhe sekretimin e lipoproteinave në qarkullimin e gjakut, duke përfshirë lipoproteinat e njohura si kolesteroli i keq. Ne vumë re se te minjtë me nivele të larta të vitaminës A, sekretimi i lipideve në qarkullimin e gjakut u ngadalësua,” vëren Dr. Amengual.

Të kuptuarit se si enzima BCO1 lidhet me kolesterolin ka implikime të rëndësishme. Tradicionalisht, nivelet e larta të beta-karotenit në gjak janë shoqëruar me përfitime shëndetësore, por mund të jetë gjithashtu një shenjë e një enzime BCO1 më pak aktive, e cila nuk po konverton beta-karotenin që hamë në vitaminën A që na nevojitet.

Deri në 50% e popullsisë kanë variante më pak aktive të enzimës, që do të thotë se trupat e tyre janë të ngadaltë për të prodhuar vitaminë A nga një burim bimor si karotat dhe mund të kenë nevojë ta marrin këtë lëndë ushqyese direkt nga një burim shtazor , si qumështi ose djathi.