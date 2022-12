Mediat e bëjnë fakt: Dua Lipa po ndërton një rezidencë miliona dollarëshe në Shqipëri

Krijuesja e hiteve britaniko-shqiptare, Dua Lipa po ndërton një rezidencë shumëmilionëshe në Sarandë, Shqipëri, ku familja e saj i ka rrënjët, thotë një burim për Page Six.









Thuhet se shtëpia e re në qytetin bregdetar – do të ketë pamje madhështore me pamje nga deti Jon. Lipa, e lindur në Britani nga prindër emigrantë shqiptarë, Anesa dhe Dukagjin Lipa, iu dha shtetësia shqiptare në nëntor nga presidenti Bajram Begaj.

Fituesja e çmimit Grammy jetoi në Kosovë me familjen e saj nga mosha 11-15 vjeç, duke thënë për NPR , “Unë nuk do ta ndryshoja atë për asgjë në botë sepse me të vërtetë më ndihmoi të bëhesha kjo që jam”. Në vitin 2016, këngëtarja e “Levitating” dhe babai i saj themeluan fondacionin “Sunny Hill” për të mbledhur fonde me koncerte vjetore në Kosovë për të ndihmuar njerëzit që përjetojnë vështirësi financiare.

Në verën e vitit 2021, ajo pushoi në vendin ballkanik me familjen dhe të dashurin e atëhershëm Anwar Hadid dhe darkoi me kryeministrin shqiptar, Edi Rama. Lipa gjithashtu zotëron një shtëpi në Londër dhe makina sportive, duke përfshirë një Jaguar I-Pace dhe Jaguar F-Type.

Page Six muajin e kaluar raportoi gjithashtu se Lipa po afrohet me reperin Jack Harlow – albumi i fundit i të cilit përmban një këngë të titulluar, “Dua Lipa”. Dyshja u takua në “Variety Hitmakers” në Los Angeles në nëntor dhe kanë qenë në “komunikim të vazhdueshëm” që atëherë.

Lipa së fundmi u tha gjithashtu se ka nisur një lidhje me Trevor Noah pasi dyshja u fotografuan duke u përqafuar pas darkës në Miss Lily’s në New York në fund të shtatorit. Por një burim tha se darka ishte miqësore dhe u zhvillua pasi ai regjistroi ‘podcastin’ e saj “At Your Service”.