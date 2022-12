Nostradamusi i famshëm ka parashikuar dorëheqjen e Papës dhe një sërë ngjarjesh të tjera për vitin 2023

Nostradamus, astrologu i famshëm francez, bëri shumë parashikime në lidhje me këtë tokë para vdekjes së tij në 1556 pas Krishtit. Pothuajse 70 për qind e parashikimeve të tij kanë rezultuar të jenë të vërteta. Siç u tha nga Nostradamus se në vitin 2019, një epidemi e tmerrshme do të përhapet në të gjithë botën nga e cila do të vdesin miliona njerëz.









Ndër parashikimet më të rëndësishme për vitin 2023, dallohen këto:

-Dorëheqja e Papa Françeskut : gjatë muajve të ardhshëm të 2023, Papa Françesku do të largohet nga posti i tij. Profecia e tij tregon se vendin e tij do ta zinte një njeri shumë i errët dhe i rrezikshëm, i cili do të shkaktonte “një skandal”. Ashtu si kisha katolike nuk është mjaftuar me ato tashmë!

-Shpërthimi i një bombe bërthamore dhe ndryshimi i klimës : Kjo do të shkaktojë një shpopullim të madh në shumë vende, veçanërisht në Evropë. “Për dyzet vjet ylberi nuk do të shfaqet. Për dyzet vjet do të shihet çdo ditë. Toka e thatë do të bëhet më e thatë dhe do të ketë përmbytje të mëdha.” Mund të vazhdojmë ta kopjojmë/ngjitim atë çdo 12 muaj!

-Misioni në Mars : në një fragment të profecive të tij, ai sugjeron se “një dritë do të binte në Mars”. Kujtojmë se biznesmeni amerikan, Elon Musk, ka deklaruar publikisht dhe në disa raste, se shpreson të zbarkojë në Mars në vitin 2029. Dhe me lëvizjet e rinovuara të NASA-s drejt Hënës e në vazhdim…

-Krizë e madhe në Shtetet e Bashkuara : shikuesi thuhet se ka parashikuar më shumë konflikte në vitin 2023, si dhe paqëndrueshmëri dhe pakënaqësi sociale në vendin e madh të veriut. Më shumë veprim ctrl-V duket.

-Rendi i ri botëror : ai i referohet bashkimit të dy forcave, njëra mashkullore dhe tjetra femërore. Sipas fjalëve të tij, “aleanca e tyre do të jetë jetëshkurtër, si dhe efektet e saj të mira”.