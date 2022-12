Pele dhe rezidenca e tij e fundit – varreza 14-katëshe me pamje nga stadiumi Santos

“Necropole Ecumenica Memorial”, një varrezë 14-katëshe do të jetë rezidenca e fundit e Peles, e cila madje ka pamje nga stadiumi Santos.

Kampioni i trefishtë i Kupës së Botës, i cili vdiq të enjten (29/12) pas një beteje të pandërprerë me kancerin, do të transferohet nga spitali Albert Einstein në Sao Paulo në stadiumin Vila Belmiro të hënën (2/1), për një pelegrinazh publik, sipas Daily Mail.

#Pele would be laid to rest at the Memorial Necrópole Ecumenica, an architecturally beautiful cemetery located in the Marapé neighbourhood of #Santos in São Paulo state#PeleEterno @MilanSimeMrtnc https://t.co/aVZ4xJadUv

— THE WEEK (@TheWeekLive) December 30, 2022