Prapaskenat në Vatikan – Si vdekja e Benediktit hap rrugën për dorëheqjen e Françeskut

Dorëheqja e Papa Benediktit, në vitin 2005, ishte një vendim jashtëzakonisht i papritur, por edhe historik. Qoftë me mandate të gjata apo të shkurtra, krerët e Kishës Katolike Romake e ruajtën titullin deri në frymën e fundit.









Benedikti – i cili në atë kohë përballej me probleme shëndetësore, por jo aq serioze sa të kërcënonte jetën e tij – tregoi një mënyrë tjetër. A mund ta ndjekë Françesku?

Vdekja e Benediktit i hap rrugën Françeskut që të marrë të njëjtin vendim, vlerëson Guardian në analizën e tij. Papa aktual ka pasur gjithashtu probleme kohët e fundit – shumë shpesh e shohim në një karrocë me rrota ose bastun dhe ai ka vështirësi në lëvizjen e tij.

Që në fillimet e papatit, 86-vjeçari Françesku kishte thënë se do të tërhiqej dhe nuk do të vdiste në detyrë. Ai foli për një “papat të shkurtër” ndërsa u tha gazetarëve se “nuk do të jetë një fatkeqësi nëse jap dorëheqjen”. Madje ai ka deklaruar se do të donte të ishte peshkop nderi dhe jo Papë nderi si Benedikti, duke jetuar jashtë Vatikanit.

Nëse do të kishte një gjë që do ta bënte disi të pakëndshme dorëheqjen, do të ishte mundësia e të paturit një ulje (dmth pasardhësi i Françeskut) dhe dy ish Papë (Benedikti dhe Françesku ende gjallë).

Në prapaskenat në Vatikan, vazhdon Guardian, ky paradoks historik i papës aktuale dhe të dikurshme, në afërsisht dhjetë vitet që Françesku dhe Benedikti bashkëjetuan në Vatikan, ka shkaktuar mosmarrëveshje.

Vendimi i Benediktit për të qenë një ish-papë (emeritus) shkaktoi komente: teologjikisht dhe juridikisht ishte i paprecedentë, nëse jo i paqëndrueshëm, raporton Associated Press. Po aq të pakëndshme ishin disa nga ndërhyrjet e Benediktit, si nevoja për të ruajtur beqarinë e klerit, në një kohë kur Françesku do të vendoste nëse mund të emëronte njerëz laikë ku nuk kishte mjaft priftërinj.

Qasja relativisht liberale e Françeskut dhe theksi mbi çështje të tilla si emigracioni apo kriza klimatike kanë mërzitur shumë në Kishën Katolike. Disa panë në personin e Benediktit një alternativë dhe, në çdo rast, një kundërpeshë më besnike ndaj traditës.

Në çdo rast, vdekja e Benediktit e largon këtë situatë të veçantë të dy Papëve. Nga ana tjetër, rriti paksa mundësinë që edhe Françesku të jepte dorëheqjen. Më 13 mars 2023 do të ketë mbushur 10 vjet. Diku atje, ose pranë sinodit të peshkopëve vjeshtën e ardhshme është një mundësi e mirë, ndoshta duke hapur një cikël të ri të dy Papëve.