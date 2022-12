Tregohuni të vëmendshëm, jo alkool në timon!/Policia e Shtetit kërkon kujdes të qytetarëve gjatë ndërrimit të viteve

Për të garantuar rendin gjatë festes së ndërrimit të viteve Policia e Shteti ka kaluar në gatishmëri të përforcuar me gati 2 të 3 e kapacitetit të saj.









Uniformat blu do të jenë në çdo qytet prezentë në sheshe ku do të festohet, pranë resorteve e lokaleve, në ase rrugore me makinat inteligjente dhe ne qendrat urbane.

Një apel I vazhdueshëm I policisë rrugore është respektimi I kodit rrugor për shmangien e aksidenteve dhe sidomos shmangja e drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit. Në këto ditë festash ku tryezat janë plot dhe bëhet gëzuar me pije alkoolike një alternativë e sigurt është shërbimi taksi.

Një këshillë edhe për familjet që gatuajnë apo ngrohen me gaz të lëngshëm të bëjnë ajrosje të ambienteve dhe të kenë pajisje dedektuese për rrjedhje të gazit në ambient. Por edhe përdorimi I pajisjeve elektrike të gjitha në një kohë mund të sjellë pasoja siç ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune në Tiranë ku mori flakë paneli elektrik I një pallati që la pa energji elektrike banorët.

Për të gjithë emergjencat që qytetaret mund të kenë në këtë vigjilje të vitit të ri të telefonojnë numrin unik të emergjencave 112.