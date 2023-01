E BUJSHME/ Jo vetëm Cristiano Ronaldon, Al-Nassr piketon edhe ish-kapitenin e Interit

Klubi nga Arabia Suadite, Al Nassr nuk ka të ndalur teksa është futur në bisedime për të nënshkruar me një partner të ri sulmues për Kristiano Ronaldon dhe ai thuhet se është ish-kapiteni i Inteir, Mauro Ikardi.

Ronaldo nënshkroi gjatë të premtes me Al Nassr në një marrëveshje që vendosi rekord botëror për nga fitimet personale.

Megjithatë, shpenzimet e sauditëve nuk kanë mbaruar me kaq, pasi ata duan një partner për portugezin. Sipas “Tuttomercatweb”, ish-ylli Interit dhe Paris Saint-Germain, Mauro Ikardi, i cili aktualisht është pjesë e Gallatasarait është tani një objektiv real për Al Nassr.

