Jeni shenja që do të pësojë ndryshimet më të mëdha gjatë 2023! Puna, dashuria, paratë, çfarë parashikojnë yjet për këtë vit për Peshqit

2023 do të jetë një vit shumë interesant, do t’ju sjell sukses, por vetëm nëse luani sipas rregullave të tij!









Muajt e parë do t’ju duhet ende të përballeni me disa shqetësime familjare të sjella nga Marsi, të cilat do t’ju shqetësojnë shumë.

Saturni në shenjën tuaj, nga muaji mars, do t’ju çojë në zgjedhje të rëndësishme, të cilat do të afirmojnë pavarësinë dhe vendosmërinë tuaj.

Dashuria nuk do të jetë më një domosdoshmëri, por një trill për t’u shijuar.

Puna

Përpara jush është një vit që parashikon një nga ciklet më të rëndësishme të jetës që do të zgjasë tre vjet. Saturni, planeti i karmës, në shenjën tuaj hyn, më 7 mars, dhe do të qëndrojë atje deri më 14 shkurt 2026, që do të jetë një kohë më shumë se e mjaftueshme të ndryshoni shumicën e fushave të jetës suaj.

Ju jeni shenja që do të pësojë ndryshimet më të mëdha gjatë vitit 2023, edhe pse mund të mos jeni gati për një gjë të tillë. “Nëse nuk shkojnë gjërat sipas planit, shkojnë sipas fatit”, është një fjali e cila mund të shpjegojë lehtësisht ndikimin e Saturnit që krijon ngjarje ciklike që ndryshojnë rrënjësisht jetën tonë.

Marsi retrograd në dy muajt e fundit ka qenë retrograd, andaj përkeqëson situatën tuaj financiare apo sjell shpenzime të papritura. Edhe pse Marsi, më 12 janar, lëviz përpara, kini parasysh që deri në muajin mars mund të keni vështirësi kur bëhet fjalë për përfitime.

Hyrja e Saturnit te shenja juaj për shumicën e pjesëtarëve të shenjës suaj sjell ndryshimin e vendit të punës apo të drejtimit profesional.

Gjatë dy vjet e gjysmë të fundit, Saturni te Ujori ju ka përballur me armiq të fshehtë në punë dhe deri në fund të 7 marsit të vitit 2023, gjithçka do të dalë në sipërfaqe që ju të filloni një cikël të ri dhe të merrni vendime që do t’ju ndryshojnë jetën.

Vendimet që do t’i merrni në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm patjetër do të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Saturni do t’ju vërë në sprova të ndryshme, andaj është e mundshme një luftë me pasigurinë, por do ta keni të vështirë të qëndroni në qëllime të caktuara, sepse Saturni do të përpiqet t’ju vështirësojë dhe të ngadalësojë realizimin e planeve tuaja.

Ndikimi i Jupiterit te Dashi është i mirë për financat, por ai ndikim më së shumti do të ndihet në muajin mars kur Marsi hyn te Gaforrja dhe del nga Binjakët.

Merkuri retrograd fillon më 29 dhjetor dhe do të zgjasë deri më 19 janar, që do të thotë se raportet me partnerin afarist janë të paqëndrueshme, andaj në atë periudhë nuk duhet të provoni të përmirësoni komunikimin, i cili para Vitit të ri do të jetë më i vështirë.

Është me rëndësi që të dini që Saturni dëshiron viktimizim, andaj në punë, si edhe në të gjitha fushat e jetës do të detyroheni të përpiqeni shumë më tepër në mënyrë që të realizoni qëllimet tuaja.

Saturni është një ndër sfidat më të mëdha për çdo njeri, i detyron të dorëzohen, sepse është një “periudhë e vështirë”. Mirëpo, kjo është pjesë përbërëse e ndryshimeve të cilat vitin e ardhshëm do të jenë të domosdoshme.

Nën ndikimin e Jupiterit nga Demi nga 16 maji do të keni gjasa të mira për udhëtime të shkurtra, përfundim të dokumentacionit, por mbase edhe blerje të një veture të re.

Shëndeti

Për shkak të ndikimit të Marsit te Binjakët, ka mundësi për lëndime për shkak të pakujdesisë.

Saturni në shenjën tuaj “kërkon” që t’i kushtoni vëmendje gjendjes së shëndetit tuaj mendor dhe fizik, të rregulloni zakonet tuaja, të kontrolloni veten, të relaksoheni mjaftueshëm, por edhe të jeni fizikisht aktiv.

Do të lodheni shpejt dhe do të detyroheni të filloni të bëni një jetë më të shëndetshme.

Jeni ndër shenjat të cilave në vitin e ardhshëm shëndeti do t’u jetë shumë i ndjeshëm.

Dashuria

Me Merkurin retrograd, nga 29 dhjetori, prisni një rikthim në të shkuarën. Personi të cilin dikur e keni dashur sërish do të dëshirojë të ripërtërijë lidhjen me ju, edhe pse kjo mund të ju duket si një ide e mirë, e rëndësishme është që më 19 janar do ta kuptoni që ato ndjenja nuk kanë qenë reale.

Kthimi në lidhjen e vjetër nuk është kurrfarë zgjidhjeje, sepse para jush është viti në të cilin duhet t’ju ndryshojë jeta në tërësi. Për shkak të ndikimit të Marsit te Binjakët, është e lehtë t’ju provokojnë, t’ju nervozojnë fjalët e tepërta dhe debatet të cilat nuk çojnë askund.

Hyrja e Saturnit te shenja juaj, më 7 mars, patjetër do të ndryshojë qëndrimin tuaj ndaj dashurisë. Do të jeni të lëndueshëm, por njëherësh do të kuptoni që do të ndiheni mirë kur të kaloni më shumë kohë vetëm.

Peshqit të cilët janë të martuar, në tre vjetët e ardhshëm mund të kenë kriza, sepse ndjenjat do të ndryshojnë në çdo rast. Peshqit, të cilët janë në lidhje dashurie e cila zgjat me vite, lehtë mund të braktisin partnerin para një akti të kryer dhe kërkojnë nga ai të marrë vendimin sipas sistemit “ose ose”.

Pra, viti i cili po vjen është vendimtar, sepse do të kenë nevojë të pranojnë përgjegjësinë për personin të cilin e duan, por njëherësh edhe të qëndrojnë vetëm, nëse e shohin që ajo marrëdhënie nuk çon askund.

Në fushën e parë Saturni sjell ndryshime të mëdha dhe mbase do t’u mungojë ndjenja e pasionit edhe e të dashuruarit, por ky planet ndikon në një mënyrë tjetër, andaj i pëlqen sakrificat dhe pjesëmarrjen në probleme kolektive. Partneri afatgjatë do të fillojë t’ju kritikojë se keni ndryshuar apo ndjenjat tuaja i tregoni ndryshe, mirëpo të gjitha këto janë pasojë e ndikimit të Saturnit që do të jenë pjesë integrale juaja.

Nëse nuk jeni në lidhje dashurie, Saturni mund t’ju sjellë një takim i cili do të ndikojë të ndryshoni pikëpamjen tuaj ndaj botës. Vitin e ardhshëm shumë ngjarje dhe persona në jetën tuaj do të kenë një rëndësi vendimtare. Nuk është e pamundur që Peshqit të vendosin të martohen, por vetëm si hapi i fundit për të pranuar përgjegjësinë. /Tg/