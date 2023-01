Këto janë disa nga destinacionet që duhet t’i vizitoni patjetër përgjatë vitit 2023 (FOTO)

Viti i ri nënkupton perspektiva të reja. Dhe ku më mirë mund të zbatohet kjo formulë sesa në planifikimin e udhëtimeve të reja.









Liverpool

Qyteti port i Anglisë, Liverpool i njohur në mbarë botën si vendlindja e The Beatles, po shton një tjetër kapitull të trashëgimisë së tij muzikore. Kjo pasi në muajin maj të këtij viti ai do të jetë qytet pritës i Eurosong 2023, ku pritet të mbërrijnë fansat nga i gjithë kontinenti për të mbështetur artistët pjesëmarrës në këtë kompeticion.

Charleston

Charleston prezanton të kaluarën dhe historinë si asnjë qytet tjetër në SHBA. Muzeu ndërkombëtar afrikano amerikan ka premtuar hapjen e tij për vitin 2023. Muzeu do të jetë i vendosur pranë lumit Cooper, në vendin ku shumë afrikanë shkelën për herë të parë në Amerikën e Veriut.

Vilnius, Lituani

Vilnius bëri një fushatë reklamimi këtë vit pasi askush nuk e dinte ku ndodhej, Video bëri shumë turistë të rezervonin menjëherë një udhëtim atje. Këtë vit ai do të festojë 700 vjetorin e tij me datë 25 Janar. Për të shënuar këtë moment historik është parashikuar një program që do të zgjasë gjatë gjithë vitit duke përfshirë festivale dhe ekspozita muzikore.

Ishujt Fixhi

Selanik, Greqi