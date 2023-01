‘Të vetmuarit do të kenë shumë shanse për të pasur lidhje të reja dashurie’, si do të jetë viti 2023 për Luanët

Horoskopi vjetor i Luanit për vitin 2023 tregon që ky është vërtet viti juaj. Është koha për ndryshime, koha të veproni.

Aksione të posaçme, hapa dhe ndryshime mund të ndërmerrni në punë dhe në sferën e karrierës.

Nëse merrni përgjegjësinë, jini të guximshëm dhe gjeni masën dhe ekuilibrin në çdo gjë që bëni, suksesi ju është i garantuar, transmeton Telegrafi.

Puna

Me trimëri keni qëndruar në dy vjet e gjysmë të fundit të ndikimit të Saturnit nga Ujori, i cili ka pastruar çdo gjë që nuk vlen, duke i përfshirë edhe bashkëpunëtorët e këqij.

Kriza e partneritetit afarist është e sigurt tashmë një kohë, andaj kini parasysh që çdo gjë duhet patjetër të barazohet dhe të ndryshojë deri më 7 mars 2023, kur Saturni hyn te Peshqit.

Reklama

Ju jeni në vështirësi tashmë dy vjet, çdo gjë po lëviz më ngadalë dhe herë pas here keni përshtypjen se gjërat po ndodhin jashtë kontrollit tuaj. Disa partneritete të vjetra kanë pasur rolin kryesor në dy vjetët e fundit dhe është koha të kaloni në diç krejtësisht të re nga marsi i vitit 2023.

Marsi retrograd tregon që tashmë disa muaj jeni mbështetur në miqësinë me një person, por ai nuk qëndron edhe aq mirë.

Shikuar nga aspekti financiar, Merkuri retrograd nga 29 dhjetori sjell kaos dhe ngadalësim të pagesave. Ajo që është më e rëndësishme, si edhe për të gjitha shenjat e tjera, të mos ndërmerrni asgjë deri më 19 janar 2023. Me fjalë të tjera, çfarëdo investimi deri më 19 janar mund të jetë plotësisht i gabuar.

Nga marsi 2023 krijohen kushtet për ndërmarrje të reja afariste, por edhe për partneritete afariste të cilat do të jenë të vendosura në mënyrën e duhur.

Po synoni një fillim të ri tashmë disa muaj, mirëpo mezi po i prisni ndryshimet. Kjo patjetër do të ndodhë, sepse Saturni del nga Ujori në muajin mars, ndërsa Jupiteri nga Dashi ju sjell bashkëpunim me botën e jashtme. Do të keni mundësi të udhëtoni dhe të krijoni kontakte të mira.

Nga 16 maji Jupiteri ndërron shenjën dhe shkon te Demi, andaj do të keni edhe ambicie më të mëdha afariste.

Saturni te Peshqit nga muaji mars për ju do të nënkuptojë që do të ndiheni më shumë i njerëzishëm në raport me kolegët në punë. Do të ketë edhe shqetësime të shtuara për njerëzit me të cilët për çdo ditë shiheni, kështu që do të jetë faza më normale se kjo në të cilën aktualisht gjendeni.

Reklama

Shëndeti

Shëndeti – si mendor ashtu edhe fizik – duhet të jetë prioriteti juaj gjatë vitit. Ndryshoni zakonet tuaja, lëvizni, relaksohuni.

Shëndeti juaj do jetë delikat gjatë muajve të parë të këtij viti. Edhe pse i keni zbuluar problemet tuaja shëndetësore që nga marsi 2020, nga marsi 2023 ato do të stabilizohen, kështu që do të jeni më të shëndetshëm.

Në pjesën e parë të vitit 2023 do të keni mundësi të shtoni ndonjë kilogram peshë trupore, por edhe të jeni më aktiv. Bëni ndryshime të shëndetshme në dietën tuaj për të përfituar trupi juaj.

Dashuria

Për shkak të aspektit sfidues të Saturnit me Uranin, ju jeni një nga shenjat që jeni në një tundim të madh kur bëhet fjalë për dashurinë. Saturni ju ka vënë në sprovë dhe ndërkohë mësuat leksionet më të rëndësishme. Liria juaj është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër.

Reklama

Luanët e vetmuar do të kenë shumë shanse për të pasur lidhje të reja dashurie. Mund të angazhoheni për një partneritet serioz midis gushtit dhe nëntorit. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të zgjeruar familjen tuaj dhe për të planifikuar për fëmijët. Në skenën e dashurisë, femrat Luan mund të bien në dashuri me djemtë e këqij, por sigurohuni që të mos përfshihen në lojëra seksuale të padëshiruara.

Ndërsa, shumica tjetër e Luanëve kanë vendosur të ndërpresin lidhjen shumëvjeçare apo martesën, sepse parimet e rrënjosura në marrëdhënie më nuk po japin rezultate.

Hyrja e Saturnit te Peshqit më 7 mars ju sjell një cikël të ri kur bëhet fjalë për dashurinë, andaj është e mundshme të takoni dikë që është i divorcuar. Ai mund të jetë një person i cili është më i ndjeshëm se ju apo që merret me ndonjë formë arti apo muzike. E gjithë ajo empati e cila ju ka munguar në marrëdhëniet me partnerin përfundimisht do t’ju kthehet.