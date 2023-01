Ai kishte planifikuar propozimin më romantik për martesë, por përfundoi në katastrofë pasi humbi unazën

Dita e Shën Valentinit u zgjodh nga Atick Miah nga Britania për t’i propozuar martesë të dashurës së tij Tiana Mia. Ajo e mori si një shenjë shumë pozitive që partneri i tij kishte rregulluar që ata të shkonin për një shëtitje në mal në ditën e Shën Valentinit dhe kishte planifikuar propozimin më romantik për martesë – ose kështu mendonte ai.









47-vjeçari prej kohësh donte t’i kërkonte të dashurës të martohej me të, por nuk gjeti momentin e duhur. Kur ajo i njoftoi se kishte arritur të organizonte një udhëtim për të dy në majën më të lartë në Angli, ai e dinte se kishte ardhur koha. Me ndihmën e tre fëmijëve të saj, ai zgjodhi një unazë fejese mahnitëse prej ari të bardhë me vlerë 500 £ (rreth 600 euro) dhe vuri në jetë planin e tij.

Momenti fatkeq që i prishi të gjitha

Sapo ata ngjiteshin në majë ai nxirrte unazën nga çanta, gjunjëzohej para saj dhe i propozonte. Megjithatë fati dhe moti zgjodhën ndryshe për çiftin tetëvjeçar. Pasi Atick dhe Tiana udhëtuan për pesë orë me makinë për të arritur në zonën ku ndodhet mali, ata filluan ngjitjen. Gjatë gjithë kësaj kohe unaza ishte në çantën e Atick-ut dhe ai ishte në ankth të arrinte në majë për t’i propozuar martesë të dashurës së tij.

Megjithatë, pak para se të arrinin majën, shpërtheu një stuhi e madhe dëbore, duke e detyruar çiftin të fillonte një zbritje të shpejtë dhe shumë të pjerrët. Në një moment, në fakt, Atick u detyrua të zvarritet në shpinë për të zbritur më shpejt. Gjatë kësaj zbritje – siç mund ta keni marrë tashmë me mend – unaza humbi! E ndërsa çifti u përpoq ta gjenin në dëborë, nën erërat e forta, nuk ia dolën asgjë.

Tani, ata po u kërkojnë alpinistëve në zonë që të mbajnë një sy për unazën, megjithëse Atick pranon se është i zhgënjyer që nuk arriti t’i propozojë kurrë të dashurës së tij ashtu siç e kishte ëndërruar. “Ende nuk e di nëse do të pranojë apo jo”, tha ai. Kur ai i tregoi Tianës për planet e tij, ajo bëri një njoftim në Facebook, madje duke thënë se do të kishte një shpërblim për atë që do të gjente unazën.

“Partneri im mbante me vete një kuti të vogël verdhezi, të cilën e kishte lëshuar diku në shtegun e malit dhe që përmbante një unazë fejese shumë të veçantë (të zgjedhur nga fëmijët e mi). Ka shumë vlera sentimentale dhe do të ketë shpërblim nëse dikush e gjen”, ka shkruar ai për të qenë i saktë. Sigurisht, ndjekësit e saj dhe përdoruesit e aplikacionit nuk ishin shumë optimistë për rezultatin.

Historia e tyre u bë virale në Britani dhe… një shembull për t’u shmangur për ata që planifikojnë diçka të ngjashme.