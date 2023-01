Britanikët më shumë se të zhgënjyer me Brexit, dy të tretat e tyre kërkojnë referendum për t’iu bashkuar sërish BE-së

Pothuajse dy të tretat e britanikëve tani mbështesin një referendum për ribashkimin me Bashkimin Evropian, dy vjet pas largimit të Britanisë së Madhe.

Kundërshtimi ndaj një tjetër votimi është zbehur, me ata që besojnë se nuk duhet të ketë kurrë një rënie në më pak se një të katërtën, sipas një sondazhi ekskluziv të Savant për The Independent.

Britania u largua zyrtarisht nga BE-ja më 31 janar 2020, por ndoqi ligjet e Brukselit gjatë një “periudhe tranzicioni” dhe mbeti pjesë e tregut të vetëm deri më 31 dhjetor 2020.

Sipas sondazhit, britanikët besojnë se ekonomia, ndikimi global i Britanisë dhe aftësia për të kontrolluar kufijtë janë përkeqësuar. Kjo duket se ka rritur numrin e njerëzve që duan një referendum të ardhshëm për anëtarësimin.

Numri i njerëzve që besojnë se duhet të mbahet një tjetër votim është rritur në 65 për qind, nga 55 për qind në të njëjtën kohë vitin e kaluar, megjithëse janë të ndarë për kohën.

Përqindja e atyre që besojnë se nuk duhet të ketë një referendum tjetër ka rënë nga 32 në 24 për qind.

Në përvjetorin e parë të largimit të Britanisë, 54 përqind tani thonë se BREXIT ishte vendimi i gabuar, nga 46 përqind vitin e kaluar.

Jo vetëm që shumica e britanikëve besojnë se BREXIT ka përkeqësuar shumë gjëra, por përqindja e tyre është rritur në shumë fusha. Një total prej 56 përqind besojnë se tani largimi nga BE-ja ka përkeqësuar ekonominë, krahasuar me 44 përqind.

Gjysma e britanikëve (50 për qind krahasuar me 43 për qind më parë) besojnë se kjo ka dëmtuar aftësinë e Britanisë për të kontrolluar kufijtë e saj, një premtim kryesor i BREXIT.

Për më tepër, përqindja e atyre që besojnë se ka dëmtuar ndikimin global të Britanisë u rrit në 50 nga 39 për qind.