Dua Lipa ndez fansat me të brendshmet e saj me një mini fustan të zbukuruar me vezullim të pastër teksa feston Vitin e Ri me miqtë

Ajo është e njohur për shfaqjen e figurës së saj të pabesueshme në rrjetet sociale.









Dhe Dua Lipa dukej aspak sensacionale në një seri fotosh të nxehta të Vitit të Ri teksa po shijonte një takim me disa nga më të afërmit dhe më të dashurit e saj.

Këngëtarja, 27 vjeçe, kishte veshur një mini fustan ngjyrë argjendi të tejdukshëm, të cilin e bashkoi me një palë çizme rozë deri në gju, teksa pozonte për foto të ndryshme.

Pamja tregonte këmbët dhe shpinën e saj me ton të gjatë dhe ofronte një vështrim të shkurtër të një tanga të bardhë të dobët poshtë.

Bukuroshja e aksesoi më tej pamjen e saj me vathë me yje diamanti për të plotësuar veshjen glam.

Ajo gjithashtu ka stiluar fustanet e saj të gjata brune me valë të lirshme në flokë gjysmë lart gjysmë poshtë.

Dhe për të përfunduar pamjen glam, bukuroshja vendosi edhe një grim të shkëlqyeshëm me një gamë të rimeleve rozë me shkëlqim dhe një buzë nudo.

Në videot e tjera mahnitëse që bukuroshja ka postuar, ajo shihet duke pozuar në një shkallë druri në shtëpi.

Dhe videot, në veçanti, treguan pamjen ekstravagante në potencialin e saj të plotë.

Ajo i mbizotëroi montazhit të fotove dhe videove me ‘2023 ~ Gëzuar Vitin e Ri ~ duke ju uruar paqe, dashuri, shëndet dhe lumturi për këtë vit në vazhdim x.’

Dhe fansat nxituan ta komplimentonin këngëtaren për pamjen mahnitëse të Vitit të Ri.

Pamjet e mrekullueshme të Vitit të Ri vijnë pasi Dua shtoi një tjetër 4 milionë paund në pasurinë e saj këtë vit, pasi hoqi dorë nga ish-skuadra e saj drejtuese në fillim të vitit 2022.

Dhe pasi kishte hequr dorë nga shërbimet e kompanisë së saj të menaxhimit në fillim të këtij viti, kantautorja Dua Lipa duket se nuk kishte arsye për keqardhje.

Për llogaritë e sapo paraqitura shënohet se londinezja shqiptare nga Kosova i ka shtuar pasurisë së saj edhe 4 milionë paund.

Kompania e saj Dua Lipa Limited tani ka 21.6 milionë paund të grumbulluara – nga 17.5 milionë paund një vit më parë.

Duke pasur parasysh se një kompani tjetër e saj ka asete prej 11.6 milionë £, kjo sugjeron se menaxheri i saj i ri po performon në mënyrë të kënaqshme.

Po kështu: ai është babai i këngëtares, Dukagjin Lipa.

Në shkurt, u zbulua se Dua u nda nga kompania e menaxhimit që e ndihmoi atë ta kthente në një sensacion global pas një mosmarrëveshjeje për të ardhurat.

Këngëtarja, e cila nënshkroi për Tap Management me bazë në Londër në vitin 2013 ndërsa punonte si kamariere në bar koktej, i habiti shefat e saj kur tha se nuk donte më që ata ta përfaqësonin atë.

Burimet e industrisë së muzikës thanë se në atë kohë largimi i saj ishte i lidhur me madhësinë e prerjes që ajo mori nga regjistrimet dhe marrëveshjet tregtare të negociuara në emër të saj nga Tap Management.

Miss Lipa, një fituese tre herë e çmimeve Grammy, është nënshkruar me Warner Music dhe ka marrëveshje fitimprurëse me firma duke përfshirë Evian, Yves Saint Laurent dhe Versace. Ajo gjithashtu ka marrëveshje me mediat sociale për të promovuar pijen vërtet alkoolike.

Ndërsa disa nga miratimet e saj ishin të kohëve të fundit, të tjerët i paraprinin shfaqjes së saj si një superstar global me 79 milionë ndjekës në Instagram, kur pozicioni i saj negociues do të kishte qenë më i dobët.

Duke komentuar vendimin e saj të befasishëm për t’u larguar nga Tap Management dhe menaxherin e saj, Ben Mawson, një burim tha në atë kohë: ‘E gjitha erdhi si një tronditje, por për fat të keq, gjithmonë do të ketë mosmarrëveshje kur bëhet fjalë për paratë.

‘Gjërat ishin duke u përgatitur për disa kohë. Tap e ka kthyer atë nga një adoleshente e panjohur në artisten më të suksesshme femër në botë.

Kur e shikon kështu, nuk mund të mos mendosh se diçka shumë e keqe ka ndodhur’.

Ajo u bë një emër i njohur në vitin 2018 kur singulli i saj, One Kiss, kryesoi listat në mbarë botën.

Një vit më vonë, ajo fitoi çmimin Brit për Këngën e Vitit dhe mori çmimet e artistit të ri më të mirë dhe të regjistrimit më të mirë të vallëzimit në Grammy.

Në atë kohë u raportua se babai i zonjushës Lipës, Dukagjin do të merrte menaxhimin e saj nga Tap, yjet e tjerë të të cilit përfshijnë Ellie Goulding dhe ish-këngëtarja e Little Mix, Leigh-Ann Pinnock.