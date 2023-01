Emri më i diskutuar në merkato, Borusia organizon takim me Bellingam për t’i caktuar çmimin e kartonit

Botërori 2022 ka nxjerr në vitrinë shuam emra dhe një prej tyre është edhe ai i Xhud Bellingam. Futbollisti anglez ka bërë një paraqitje shumë të mirë, duke bërë që për të të interesohen klubet më të mëdha në kontinent.

Kjo ka shtyrë Borusia Dortmund që të organizojë një takim për të vënë pikat mbi “i” për lojtarin. Mediat gjermane raportojnë se në ditët e ardhshme do të ketë nëj takim mes futbollistit me klubin, ku do të diskutohet se çfarë do të bëjë 19-vjeçari, jo vetëm në janar, por edhe në verë.

Marrëdhënia mes palëve është e shkëlqyer dhe raportohet se të gjithë janë dakord për këtë takim qartësues rreth të ardhmes së futbollistit. Klubi gjerman është i ndërgjegjshëm që do të jetë e vështirë të mbajë Bellingam pas verës së vitit 2023, ndaj kërkon prej tij përkushtimin maksimal deri atëherë, kur ta shesë në bazë të një çmimi që i ka vënë kartonit të tij që do të jetë i panegociueshëm për çdo klub që e dëshiron.

Sipas asaj që është mësuar, Borusia Dortmund e vlerëson 100 milionë euro kartonin e adoleshentit britanik, me 40 milionë euro të tjera që pret t’i përfitojë në bazë bonusesh në varësi të arritjeve të tij. Klubi gjerman bëri një investim të rëndësishëm për futbollistin, duke e blerë nga Birmingem për 25 milionë euro kur ishte vetëm 16-vjeçar, ndaj edhe Bellingam i është mirënjohës për ndihmën që i ka dhënë e nuk pritet të kundërshtojë planin e Borusias.

