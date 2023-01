Lufta dhe kriza e ushqimit dhe karburantit: 4 gjëra që duhen ditur, Ukraina furnizon vetëm 10 për qind të tregut botëror

Tregjet globale të ushqimit dhe energjisë po ndiejnë tendosjen e luftës – që do të thotë se njerëzit në mbarë botën po e ndjejnë gjithashtu.









Të dy prodhuesit kryesorë të artikujve ushqimorë kryesorë, Rusia dhe Ukraina sigurojnë 90 për qind të furnizimit me grurë në Armeni, Azerbajxhan, Eritrea, Gjeorgji, Mongoli dhe Somali. Ukraina është gjithashtu një burim kryesor i grurit për Programin Botëror të Ushqimit, i cili ofron ndihmë ushqimore për 115.5 milionë njerëz në më shumë se 120 vende. Dhe Rusia është një nga tre prodhuesit kryesorë të naftës së papërpunuar në botë, si dhe prodhuesi i dytë dhe eksportuesi më i madh i gazit natyror.

Lufta në Ukrainë po nxit krizat e ushqimit dhe energjisë në mbarë botën

Ndërsa lufta prish proceset e prodhimit dhe eksportit, këto mallra thelbësore po bëhen gjithnjë e më pak të disponueshme. Qasja globale në naftë dhe gaz është reduktuar ndjeshëm. Pjesa më e madhe e grurit, misrit dhe elbit në botë mbetet në Ukrainë dhe Rusi. Një pjesë edhe më e madhe e furnizimit global të plehrave – veçanërisht thelbësore për bujqësinë në vendet e varfëruara nga toka – mbetet në Rusi dhe Bjellorusi. Nisma e drithërave të Detit të Zi, e cila ka lejuar që eksportet e drithërave të Ukrainës të rifillojnë që nga 1 gushti, pritet të ofrojë pak lehtësim.

Megjithatë, këto mungesa po nxisin rritje rekord të çmimeve. Kostoja e ushqimit është rritur me 50 për qind që nga fillimi i vitit 2022. Çmimet e naftës së papërpunuar—aktualisht në rritje 33 për qind—parashikohen të rriten mbi 50 për qind deri në fund të vitit. Kostot e transportit të karburantit, një nga shkaqet kryesore të inflacionit në Afrikë në vitin 2021, janë rritur më tej që nga fillimi i luftës.

Çmimet në rritje po kontribuojnë në një krizë globale të kostos së jetesës, ndikimet e së cilës po bien në mënyrë disproporcionale në vendet në zhvillim. Komunitetet në të gjithë Afrikën, Azinë, Amerikën Latine dhe Lindjen e Mesme janë goditur rëndë, me familjet tashmë të cenueshme që paguajnë çmimin më të lartë.

Gratë dhe vajzat po preken më shumë—dhe ndryshe

Pabarazia sistematike i bën gratë më të ndjeshme ndaj krizave. Si brenda Ukrainës, ashtu edhe globalisht, mungesat dhe rritja e çmimeve po i lënë gratë dhe vajzat pas – dhe po i vënë ato në rrezik në rritje.

Edhe para luftës, qasja e grave në ushqim dhe energji ishte më e pasigurt se ajo e burrave. Hendeku global gjinor në pasigurinë ushqimore, i cili ishte 1.7 për qind në vitin 2019, u rrit në mbi 4 për qind në vitin 2021. Dhe në mbarë botën, gratë dhe vajzat janë të prekura në mënyrë disproporcionale nga varfëria energjetike.

Në Ukrainë, familjet me kryefamiljare kishin më shumë gjasa të ishin të pasigurta nga ana ushqimore. Me më pak akses në burime si toka dhe kreditë, si dhe në punësim formal, dhe me boshllëqe gjinore në paga dhe pensione përkatësisht 22 për qind dhe 32 për qind, gratë ukrainase kanë më pak për t’u rikthyer në kohë krize.

Pasiguria ushqimore dhe varfëria energjetike nxisin pabarazinë gjinore në fusha të tjera, duke përfshirë shëndetësinë, arsimin, punën në shtëpi dhe më shumë. Në Ukrainë dhe anembanë botës, efektet e valëzuara të luftës po çojnë më tej pabarazitë ekzistuese dhe po përkeqësojnë kërcënimet për mirëqenien e grave dhe vajzave.

Dhuna me bazë gjinore – e intensifikuar si nga konflikti ashtu edhe nga pasiguria ushqimore – është në rritje. Dhuna në familje, shfrytëzimi seksual dhe trafikimi dhe format e tjera të dhunës ndaj grave dhe vajzave po rriten në Ukrainë si dhe në zona të tjera të prekura nga konflikti, ku devijimi i burimeve dhe vëmendjes kanë krijuar rrezik të shtuar.

Normat e martesave të fëmijëve, tashmë të ngritura ndjeshëm për shkak të COVID-19, pritet të rriten më tej. Kjo është e zakonshme në zonat e prekura nga konflikti, me norma që rriten deri në 20 për qind ndërsa familjet përdorin masa të dëshpëruara. Vajzat janë gjithashtu në rrezik të shtuar për të lënë shkollën: në Etiopi, Kenia dhe Somali, numri i fëmijëve në rrezik të braktisjes është rritur nga 1 milion në 3.3 milion gjatë tre muajve.

Gratë dhe vajzat janë gjithashtu më të uritura. Kur nuk ka ushqim të mjaftueshëm për të shkuar, gratë zakonisht paguajnë çmimin më të lartë – duke ulur konsumin e tyre për të kursyer ushqim për anëtarët e tjerë të familjes. Kjo prirje është e dukshme në Ukrainë dhe në zonat e tjera të prekura nga konflikti, duke shkaktuar kequshqyerjen dhe aneminë tek gratë.

Ngarkesat e shtuara të punës shtëpiake, gjithashtu, po bien në mënyrë disproporcionale mbi gratë. Duhet më shumë kohë dhe përpjekje për të marrë ushqim dhe karburant kur ato janë të pakta – një barrë e shtuar që përkeqëson pabarazitë ekzistuese në shtëpi.

Në Ukrainë dhe gjetkë, format e kryqëzuara të diskriminimit ndërthurin pabarazinë gjinore, duke i vënë grupet tashmë të cenueshme në rrezik edhe më të madh.

Është koha (e kaluar) për të rimenduar sistemet tona globale të ushqimit dhe energjisë

Ndërsa lufta në Ukrainë ndërthuret me kriza të tjera, ndikimet e saj po zbulojnë dobësi të mëdha në sistemet globale të ushqimit dhe energjisë.

Pasiguria ushqimore ishte tashmë në rritje para shpërthimit të luftës, me rreth 44 milionë njerëz në prag të urisë për shkak të COVID-19, ndryshimit të klimës dhe konfliktit. Në total, rreth 345 milionë njerëz në 82 vende po përballen me pasiguri akute ushqimore ose rrezik të lartë prej saj në 2022-pothuajse 200 milionë më shumë se përpara pandemisë.

Varfëria energjetike gjithashtu mbetet e përhapur, me shumë përparime të fundit të zhdukura gjatë COVID-19. Që nga viti 2020, 733 milionë njerëz ende nuk kanë akses në energji elektrike. 2.4 miliardë njerëz nuk kanë akses në gatim të pastër, një nxitës i ndotjes së ajrit në familje që shkakton 3.2 vdekje të parakohshme në vit, kryesisht midis grave dhe fëmijëve. Dhe afërsisht 1 miliard njerëz shërbehen nga objektet e kujdesit shëndetësor që nuk kanë energji elektrike të besueshme – që do të thotë se rritja e çmimeve dhe ndërprerjet e shërbimit mund të komprometojnë kujdesin mjekësor.

Cenueshmëria e sistemeve globale të ushqimit dhe energjisë është kryesisht për shkak të mbështetjes sonë në lëndët djegëse fosile. Për sa kohë që siguria e energjisë është e lidhur me naftën dhe gazin, ajo do të mbetet e ndjeshme ndaj paqëndrueshmërisë së tregut dhe goditjeve të çmimeve: shumë që humbën aksesin në energji gjatë COVID-19 thjesht nuk mund të përballonin të paguanin. Dhe roli i lëndëve djegëse fosile në prodhimin dhe shpërndarjen bujqësore – për shembull, roli i gazit natyror në prodhimin e plehrave me bazë azoti – do të thotë se goditjet e çmimit të naftës nxisin gjithashtu rritjen e paqëndrueshmërisë në çmimet e ushqimeve.

Në sfondin e përkeqësimit të krizave klimatike dhe mjedisore, lufta në Ukrainë nënvizon urgjencën e largimit nga karburantet fosile. Megjithatë, rritja e çmimeve të naftës dhe gazit në fund mund të nxisë rritjen e investimeve në energjinë e bazuar në lëndë djegëse fosile: fitimet e papritura për industrinë e karburanteve fosile do ta bëjnë ndryshimin më të vështirë. Pa ndërhyrje, bota mund të shohë një përmbysje të dekarbonizimit – mbi të cilin përparimi tashmë po ecën shumë ngadalë.

