Lufta në Ukrainë/ Kievi merr përgjegjësinë e sulmeve: Ne vramë dhjetëra ushtarë rusë në Donetsk

Ushtria ukrainase ka pranuar kryerjen e sulmit që vrau dhjetëra ushtarë rusë në qytetin lindor të Ukrainës, Makiivka, duke pretenduar se ai shkatërroi deri në 10 automjete.









Ministria ruse e Mbrojtjes tha se 63 ushtarë u vranë në sulm.

“Më 31 dhjetor, deri në 10 njësi të pajisjeve ushtarake të armikut të llojeve të ndryshme u shkatërruan ose u dëmtuan” në Makiivka, rajoni Donetsk, tha Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës në një postim në Facebook, duke thënë se numri i humbjeve të fuqisë punëtore ruse po vlerësohej.

Pamjet e postuara në internet, autenticitetin e të cilave Reuters nuk mund ta verifikonte, tregojnë një ndërtesë që thuhet se strehonte një shkollë profesionale në qytetin minerar Makiivka, e cila është kthyer në një fushë rrënojash që digjen.

Burimi në administratën pushtuese të Donetskut, i cili nuk pranoi të përmendet emri, tha: ” Sipas informacionit tim, ka më pak se 100 të vdekur deri më tani”, tha Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës se deri në 400 rusë u vranë.

Armed Forces of #Ukraine struck a large Russian base in #Makeevka in occupied #Donetsk, reporting that up to 400 Russian soldiers have been killed and another 300 injured.

Excellent use of Precision Guided Munitions, probably #HIMARS or #M270. pic.twitter.com/Q5gFUuFIxr — Igor Sushko (@igorsushko) January 1, 2023

“Ajo që përmendet janë vlerësime të fryra. Pesëdhjetë e tetë të plagosur u transportuan gjatë natës, që është shumë për një ditë normale dhe jo shumë nëse besoni raportet për qindra të vdekur. Ishte një vend për rekrutimin e rekrutëve rusë’.

Reuters nuk ishte në gjendje të verifikonte llogarinë e sulmit. Në raportin e saj të përditshëm dje, Ministria e Mbrojtjes ruse raportoi se ka shkatërruar shtatë raketa HIMARS të lëshuara nga forcat ukrainase edhe në rajonin e Makiivkës.

Por sot Ministria e Punëve të Jashtme ruse raportoi se të paktën 63 personel ushtarak rus u vranë në sulmin me raketa ukrainase në ndërtesën e tyre të akomodimit të përkohshëm në Makiivka.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023

Moska mobilizoi pjesërisht të paktën 300,000 trupa në shtator dhe i dërgoi për të forcuar luftën e saj në Ukrainë.

Daniil Bezhsonov, një zyrtar i lartë rajonal i mbështetur nga Rusia në zonat e kontrolluara nga Moska të provincës Donetsk, tha se ndërtesa e shkollës profesionale u godit nga raketat HIMARS të prodhuara nga SHBA rreth mesnatës, ndërsa njerëzit atje po përgatiteshin për të festuar Vitin e Ri.

On New Year at about 00:01, in Makeevka, Donetsk region there was a strike at the place of deployment of Russian unit, consisting mainly of mobilized.

There is no information on the exact number of losses, but even Russian sources say about “many hundreds of dead and wounded” pic.twitter.com/5qhepmpBQc — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 2, 2023

“Një goditje masive është bërë në shkollën profesionale nga MLRS HIMARS amerikane”, tha Bezhsonov në Telegram. “Njerëz të vrarë dhe të plagosur, ende nuk dihet numri i saktë. Ndërtesa është dëmtuar rëndë”.

Igor Girkin, një nacionalist dhe ish-oficer i FSB-së, i cili ndihmoi Rusinë të aneksonte Krimenë në vitin 2014 dhe më pas të organizonte milicitë pro-ruse në Ukrainën lindore, tha në një postim në Telegram në orën 11:08 të mëngjesit të sotëm (koha e Greqisë) se “numri i të vdekurve dhe të plagosurve arrin në qindra”.