Në një postim në rrjetet sociale, ish-presidenti rus Dmitry Medvedev paralajmëroi NATO-n kundër furnizimit të Ukrainës me sistemet e mbrojtjes raketore Patriot.









Medvedev, një reformator liberal i dikurshëm, i cili miratoi një qëndrim të ashpër si pasojë e pushtimit rus të Ukrainës, ka publikuar shpesh denoncime për NATO-n dhe Perëndimin në kanalin e tij Telegram. “Që nga momenti i formimit të saj, NATO ka dëshmuar vazhdimisht thelbin e saj korporativ, duke vepruar në interes të një grushti vendesh anglo-saksone dhe lakejve të tyre. Në të njëjtën kohë, jo më shumë se 12% e popullsisë së botës jeton në vendet e NATO-s”, ka shkruar ai në postimin e tij më të fundit. “Bota e qytetëruar nuk ka nevojë për këtë organizim. Ajo duhet të pendohet para njerëzimit dhe të shpërbëhet si një organizatë kriminale”.

Medvedev lëshoi ​​një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj NATO-s në një postim pasues. “Nëse, siç la të kuptohet [Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens] Stoltenberg, NATO furnizon Kievin me komplekset Patriot së bashku me personelin e NATO-s, ato do të bëhen menjëherë një objektiv legjitim për forcat tona të armatosura”, shkroi ai. Medvedev nuk elaboroi masat që do të merrte Rusia, as nuk sqaroi nëse sistemet Patriot, personeli i tyre i bashkuar në NATO, apo vendet përfituese të NATO-s do të bëheshin objektiv.

Zyrtarët e lartë ukrainas u janë lutur homologëve të tyre perëndimorë që sistemet Patriot të mbrojnë infrastrukturën civile të Ukrainës mes sulmeve të pamëshirshme ruse kundër rrjetit të energjisë elektrike të vendit. “Mesazhi është i thjeshtë: jepni Patriotët sa më shpejt që të mundeni, sepse ky është sistemi që Ukraina ka nevojë për të mbrojtur popullsinë e saj civile dhe infrastrukturën”, tha ministri i jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba në Bukuresht në fillim të kësaj jave. “Nëse Gjermania është e gatshme t’i japë Polonisë Patriotë dhe Polonia është e gatshme t’i dorëzojë në Ukrainë, atëherë mendoj se zgjidhja për qeverinë gjermane është e qartë”, shtoi ai.

Shtëpia e Bardhë nuk është zotuar për të ndezur dritën jeshile për transferimin e sistemeve Patriot në Ukrainë. “Për sa i përket çdo lloj baterie Patriot nga SHBA-ja, për momentin, ne nuk kemi plane për të ofruar bateri Patriot në Ukrainë. Por përsëri, ne do të vazhdojmë t’i kemi ato diskutime. Dhe kur dhe nëse ka diçka për të shpallur në atë front, ne do ta bëjmë”, tha sekretari i shtypit i Pentagonit, Brig. Gjenerali Pat Ryder tha në një konferencë shtypi të martën, duke vënë në dukje se sistemet kërkojnë një angazhim të konsiderueshëm logjistik. “Ju jeni duke folur për një mirëmbajtje mjaft të rëndësishme, dhe një masë të qëndrueshme, si dhe një masë trajnimi për këto gjëra, kështu që asnjë nga këto sisteme nuk është ‘plug-and-play’. Ju nuk mund të paraqiteni vetëm në fushën e betejës dhe të filloni t’i përdorni ato. Dhe kështu këto janë llojet e gjërave që merren parasysh kur bëhet fjalë për sisteme më të avancuara”, tha Ryder. “Por përsëri, dua të theksoj se ne vazhdojmë ta konsiderojmë mbrojtjen ajrore si prioritet. Dhe ne do të vazhdojmë të shikojmë punën me aleatët dhe partnerët në lidhje me atë që mund të arrijmë në Ukrainë sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që ata të fillojnë t’i përdorin ato aftësi menjëherë.