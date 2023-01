“Një lajm i mirë vjen”, njihuni me parashikimin e yjeve për ditën e sotme

Dashi









Kjo është ajo që po fillon do të jetë një javë e lodhshme dhe disi e ndrydhur për shkak të një marrëdhënie të ndërlikuar me dikë që jeni të detyruar të dilni ose për shkak të një momenti çlirimi dhe rebelimi. Nuk do të jetë dita apo java e duhur për të shfaqur natyrën tuaj dinamike dhe të largët.

Demi

Një dashuri e re ose një që do të largohet përsëri është në horizont. Shmangni shoqërimin me njerëz që janë shumë të ngjashëm me ju, kokëfortë dhe të hutuar, përndryshe do të përplaseni. Kujdes nga marrëdhëniet në distancë. Nuk është koha e duhur.

Binjakët

Do të jenë orët e ardhshme mund t’ju bëjnë të shpenzoni pak më shumë. Trazirat dhe tensionet vazhdojnë në sferën sentimentale. Në këtë muaj duhet të pyesni veten nëse ende e doni dikë. Problemet e marrëdhënieve duhet të trajtohen pa humbur shumë kohë.

Gaforrja

Mund të mos ju pëlqejë mënyra juaj agresive dhe ironike e të qenurit, ndaj shmangni këtë qëndrim në familje. Gjatë ditës së hënë do jeni nervoz dhe do duhet të kuptoni se çfarë ju thotë zemra. Mos u trego frikacak në dashuri.

Luani

Të hënë 2 janar 2023, jeni të etur të dilni, të takoheni dhe të argëtoheni. Përmirësohen kushtet shëndetësore për ata që kanë pasur një sëmundje sezonale. Në dashuri, kërkoni konfirmime. Një lajm i mirë vjen.

Virgjëresha

Do të rikuperoni energjinë falë Hënës së favorshme, por mos e teproni dhe shmangni udhëtimet. Ka tension, por ata që tashmë janë duke punuar duhet të jenë të zënë dhe të përfshihen edhe në të ardhmen. Kujdes në dashuri.

Peshorja

Rëndimet dhe lodhjet po karakterizojnë këto ditë në fillim të vitit, sidomos nëse punoni me partnerin, bëni kujdes të mos prishni gjithçka. Duhet të ruani dëshirën për të dalë dhe lirinë edhe pas pushimeve.

Akrepi

Të hënën 2 janar 2023, ndiheni më të motivuar, më të fortë dhe reagues. Çlirojeni veten nga ngarkesat që ju bëjnë të ndiheni keq. Personalisht shpresa të mëdha.

Shigjetari

Ky do të jetë një vit ndryshimi në karrierën tuaj. Zakonisht nuk ju pëlqen, por largoni frymën konformiste. Fati ju pyet dhe ju ka dërguar sinjale për të mbledhur. Kujdes nga diskutimet me personat të kësaj shenjë.

Bricjapi

Hëna kalon në shenjën tuaj dhe ju sjell një ditë pozitive për dashurinë. Ju keni pak zemërim, gjërat nuk shkojnë gjithmonë ashtu siç shpresohet. Ndoshta disa situata duhet të ndryshohen në bazë.

Ujori

Të hënën 2 janar 2023, është në horizont rikuperimi për çiftët që kanë pasur probleme. Janari do të jetë i favorshëm për takime dhe marrëdhënie. Përmirësime edhe në vendin e punës dhe kjo i ndihmon ata që kanë shpenzuar shumë…

Peshqit

Do të jete javë pozitive, pritet rikuperim psikofizik. Emocione të ndryshme gjallërojnë zemrën tuaj. Ju mund të ndiheni të shqetësuar nëse familja dhe dashuria janë larg këtë muaj. Ata që debatojnë gjithmonë nuk janë të qetë në zemër, një largim mund të mos jetë trajtuar në mënyrën më të mirë.