Vdekja e Benediktit të XVI, këto ishin fjalët e tij të fundit!

Fjalët e fundit të Papa Emeritus Benediktit XVI ishin “Zot, të dua”, tha sekretari i tij prej shumë kohësh të dielën, duke cituar një infermiere që ndihmoi në kujdesin e ish-Papit 95-vjeçar në orët e tij të fundit.









Kryepeshkopi Georg Gaenswein, një prelat gjerman i cili jetonte në manastirin e Vatikanit ku Benedikti u vendos pas pensionimit të tij në vitin 2013, tha se infermierja rrëfeu duke dëgjuar Benediktin duke thënë ato fjalë rreth orës 3 të mëngjesit të së shtunës. Papa në pension vdiq më vonë atë mëngjes.

“Benedikti XVI, me një zë të dobët, por në një mënyrë shumë të dallueshme, tha në italisht, ‘Zot, të dua’”, tha Gaenswein për mediat zyrtare të Vatikanit, duke shtuar se kjo ndodhi kur ndihmësit që kujdeseshin për Benediktin po ndryshonin turne.

“Nuk isha aty në atë moment, por infermierja e tregoi pak më vonë”, tha kryepeshkopi. “Ishin fjalët e tij të fundit të kuptueshme, sepse më pas ai nuk mundi të shprehej më”.

Gaenswein nuk e identifikoi infermierin mashkull që ndau informacionin.

Më herët, Vatikani tha se Papa Françesku shkoi për të bërë nderimet e tij menjëherë pasi Gaenswein i telefonoi për ta informuar për vdekjen e Benediktit pak pas orës 9:30 të mëngjesit të së shtunës, zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni tha se Françesku qëndroi në manastirin e Benediktit për mjaft kohë përpara se të kthehej në rezidencën e tij në një hotel i vendosur përtej Kopshteve të Vatikanit.

Gjatë fjalimeve të Ditës së Vitit të Ri të dielën, Françesku u lut për kalimin e paraardhësit të tij në parajsë dhe shprehu falënderime për shërbimin e përjetshëm të Benediktit në kishë.

Françesku u largua shkurtimisht nga leximi i predikimit të tij gjatë një meshe në mëngjes në Bazilikën e Shën Pjetrit për t’u lutur me zë të lartë për Benediktin.

“Sot ia besojmë Nënës sonë të Bekuar, Papën tonë të dashur emeritus Benedikti XVI, që ajo ta shoqërojë në kalimin e tij nga kjo botë te Zoti”, tha ai.

Bazilika do të presë arkivolin e Benediktit për tre ditë shikimi që fillon të hënën.

Prefekti i Romës Bruno Frattasi, një zyrtar i Ministrisë së Brendshme, i tha televizionit shtetëror italian se “jo më pak se 25,000, 30,000” vajtues pritej të kalonin pranë arkivolit të hënën.

Të dielën, trupi i Benediktit u shtri në një birrë ngjyrë burgundi në kapelën e manastirit ku ai kishte jetuar gjatë pensionit të tij gati dhjetëvjeçar. Ai ishte i veshur me mitra, mbulesën e kokës së një peshkopi dhe një petk të kuq.

Një rruzare iu vendos në dorë. Pas tij, të dukshme në fotot e publikuara nga Vatikani, ishin altari i kapelës dhe një pemë e dekoruar e Krishtlindjeve.

Françesku e kujtoi Benediktin sërish të dielën, ndërsa iu drejtua mijëra njerëzve në Sheshin e Shën Pjetrit. Ai i tha turmës se “në këto orë, ne kërkojmë ndërmjetësimin e saj, veçanërisht për Papa emeritus Benedikti XVI, i cili dje në mëngjes u largua nga kjo botë”.

“Le të bashkohemi të gjithë së bashku, me një zemër dhe një shpirt, për të falënderuar Zotin për dhuratën e këtij shërbëtori besnik të Ungjillit dhe të kishës,” tha Françesku, duke folur nga një dritare e Pallatit Apostolik për pelegrinët dhe turistë më poshtë.

Sheshi do të jetë mjedisi për funeralin e Benediktit të udhëhequr nga Françesku të enjten në mëngjes. Shërbimi do të jetë i thjeshtë, ka thënë Vatikani, në përputhje me dëshirat e Benediktit. Përpara se të zgjidhej Papë në vitin 2005, Benedikti ishte një kardinal gjerman që shërbeu si kujdestar i Kishës për ortodoksinë doktrinore.

Vitet e fundit, Françesku përshëndeti vendimin mahnitës të Benediktit për t’u bërë Papa i parë që jep dorëheqjen në 600 vjet dhe e ka bërë të qartë se do ta konsideronte një hap të tillë si një opsion për veten e tij.

I ngujuar nga dhimbja e gjurit, Françesku, 86 vjeç, të dielën mbërriti në bazilikë me një karrige me rrota dhe zuri vendin e tij në një karrige për meshën, e cila po kremtohej nga Sekretari i Shtetit i Vatikanit.

Françesku, i cili ka denoncuar vazhdimisht luftën në Ukrainë dhe shkatërrimin e saj, kujtoi ata që janë viktima të luftës, duke kaluar festat e fundvitit në errësirë, të ftohtë dhe frikë.

“Në fillim të këtij viti, ne kemi nevojë për shpresë, ashtu si Toka ka nevojë për shi”, tha Françesku në predikimin e tij.

Ndërsa iu drejtua besimtarëve në Sheshin e Shën Pjetrit, Papa përmendi luftën “e patolerueshme” në Ukrainë, e cila filloi më shumë se 10 muaj më parë, dhe konfliktet në vende të tjera të botës.

Megjithatë, Françesku tha, “të mos e humbim shpresën” se paqja do të mbizotërojë