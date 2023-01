Artistja shqiptare, Rita Ora, e ka nisur vitin 2023 me pushime në një vend ekzotik krahë burrit të saj, Taika Waititi.









Këngëtarja, me famë botërore e ndjekur nga 16 milionë fansa, ka shpërndarë disa imazhe të reja në Instagram. Ajo është shfaqur me poza nga plazhi, veshur në bikine ngjyrë të gjelbër të kombinuar me portokalli.

Biondja natyrisht është shfaqur pa makijazh, ndonëse komplimentohet shpesh për paraqitjet natyrale.