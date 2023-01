Gjashtë shenja që tregojnë se jeni një person karizmatik

Disa tipare tregojnë se keni një autoritet dhe ndikim të fortë mbi njerëzit e tjerë, dhe për këtë arsye keni predispozita të shkëlqyera për t’u bërë lider. Nëse keni këto gjashtë tipare, atëherë mund të thuhet se jeni shumë karizmatik .









Këto janë cilësi që janë të mira dhe të dëshirueshme, por mund të shqetësojnë shumë njerëz, ata mund të ndihen të kërcënuar nga ju (ata e dinë që ju jeni mendërisht më i fortë dhe më i qëndrueshëm se ata) ose thjesht janë ziliqarë. Këto janë karakteristikat e njerëzve karizmatikë:

Jini të hapur për ndjenjat tuaja

Nuk ka rrugë të mesme me ju, kur angazhoheni për diçka, do ta bëni sa më shumë që të jetë e mundur ose nuk do ta filloni fare. Kur ndiheni të pasionuar për diçka, do të luftoni për të me të gjitha forcat, pa marrë parasysh çfarë. Ju nuk bëni asgjë me gjysmë zemre.

Nuk ju duhet shumë kohë për t’u hapur me njerëz të rinj. Ju nuk keni tendencë të zbukuroni atë që ndjeni dhe jeni shumë të sinqertë, dhe disa njerëzve kjo nuk ju pëlqen. Fakti që dikush do të dijë se si ndiheni në të vërtetë nuk ju shqetëson shumë. Ju nuk shqetësoheni për atë që njerëzit do të mendojnë për disa nga fjalët ose veprimet tuaja, as nuk shqetësoheni për atë që ata do të mendojnë për ju më vonë.

Ju kujdeseni vërtet për gjithçka

Ju jeni një luftëtar i pamëshirshëm

Nëse bie në konflikt me dikë, mund të bëhet një luftë deri në vdekje. Megjithatë, ndryshe nga shumë njerëz, ju nuk e tregoni gjithmonë intensitetin e asaj lufte si agresion të pastër dhe të pakontrolluar. Ju llogaritni rreziqet dhe vlerësoni mirë situatën përpara se të filloni luftën dhe kjo ju jep një avantazh. Shumë njerëz e shohin atë shumë të bezdisshëm sepse e dinë që ju jeni më i mirë dhe keni një shans më të mirë për të fituar.

Fjalët tuaja janë koncize dhe bindëse

Asnjëherë nuk thua diçka që nuk e beson fort. Ju jeni një folës i shkëlqyer dhe fjalët tuaja kanë një peshë që vepron si një magnet mbi të tjerët. Për ju mund të thuhet se nuk do të hapni as gojën nëse nuk ju del diçka plot besim. Kjo i bën disa njerëz të ndihen xhelozë sepse nuk i kanë ato aftësi ndërsa ju e bëni këtë me lehtësi.

Jeni shumë të sinqertë dhe të ndershëm

Ju jeni të drejtpërdrejtë dhe nuk ju pëlqen të humbni kohën tuaj me marrëzi dhe kjo është ajo që shqetëson shumë njerëz. Kur thua diçka, ti e beson me vendosmëri, qoftë pozitive apo negative. Jeni të sinqertë dhe shumë të thjeshtë.

Ju pëlqejnë bisedat e thella dhe kuptimplota

Të ashtuquajtura biseda të vogla, të themi, moti ose loja e mbrëmshme, janë thjesht të mërzitshme për ju, siç janë thashethemet e të tjerëve. Ju pëlqejnë bisedat që kanë thellësi dhe ju lënë të ndiheni të përmbushur. Ju pëlqejnë diskutimet inteligjente, bisedat rreth filozofisë, psikologjisë, spiritualitetit, artit dhe të ngjashme.