Lufta në Ukrainë/ Pollo: Rusia është nën një psikozë perandorake! Ristani: Moska e ka humbur qëllim e saj, po përballen me…

Në studion e emisionit "Open" në News24 u diskutua për ngjarjet më pikantë të vitit të që lamë pas. Tema më e diskutuar në mbarë botën ishte lufta në Ukrainë.









Ish-deputeti i Partisë Demokratike Genc Pollo, u shpreh se Rusia është duke jetuar në një psikozë perandorake në të gjithë shoqërinë. Ndërsa nënkryetarja e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani u shpreh se Rusia e ka humbur qëllim e saj, cilado qoftë ajo për shkak se është duke u përballur me rezistencën ukrainase, por në të njëjtën kohë është duke u favorizuar nga kushtet atmosferike në Ukrainë.

Pjesë nga biseda në studio:

Pollo: Është tezë propagandistike dhe e rremë. Bëhet për të justifikuar dhe agresione e tjera ruse që kanë nisur që prej 2014. Që as nisjes së luftës në Ukrainë, Rusia pa që Finlanda dhe Suedia të cilat kërkuan anëtarësimin në NATO. Dokumentet e botura që rej shpërbërjes së ish-Bashkimit Sovjetik, Rusisë nuk i është propozuar anëtarësimi në NATO. Anëtarësimi teorik i Ukrainës nuk do të thotë se është kërcënim për Rusinë. Rusia vazhdon të jetojë në një psikozë perandorake, psikozë të fuqisë së madhe dhe kjo nuk është vetëm në Kremlin por kjo mënyrë e të menduarit ndodhet kudo në shoqërinë ruse. Duhet të ketë një perimetër që të mos jenë pjesë e këtij mentaliteti, por të kenë marrëdhënie dhe me BE. Rusia duhet patjetër të ketë një perimetër, se çështja e NATO-s do ndodhte gjithsesi.

Ristani: Rusa e humbi qëllim, cilido qoftë ai. Kjo nuk arriti as të kishte një pozicione negociues. Asnjë palë nuk po e konsideron më paqen, pasi në shtator ndodhi që Ukraina mori shtysë dhe humbi dëshirën për tu ulur dhe për të biseduar me paqen. Ka një shans më të mirë, për të fituar që është dimri. është çështje natyrore, pasi ukrainasit janë pa ngrohje dhe do jetë i vështire. Ukrainasit janë treguar të fortë.

Panariti: Rusia llogariste një luftë të fortë e të shpejtë me qëllim përmbysjen e qeverisjes demokratike, por nuk arriti. Ky ishte një mos kalkulim i mirë i Putin. në radhë të parë, tërheqja e amerikanëve nga Afganistani, problemet brenda BE, fuqizimi që Rusia pati nga rritja e çmimit të naftës. Edhe aneksimi i Krimesë nuk ngjalli ndonjë reagim. Këto premisa e bën Putin të mendojë se ishte koha e duhur për të aneksuar Ukrainës, por ra si sharra në gozhdë. Shpirti ukrainas ishte i madh dhe rezistente. Kemi tërheqjen e trupave dhe avancime të tyre. Mesa kam dëgjuar, do ketë një tentative në shkurt për negociata. Por, Zelensky ka bërë të qartë që do ulet për negociata kur të jenë larguar trupat ruse.

Gjoni: Nuk e besonim luftën në Ukrainë dhe faturimin për çdo problem te ajo. Nuk e prisnim luftën në Ukrainë. Më ka bërë përshtypje narrativa ruse që është luftë për të mbrojtur dinjitetin e Rusisë. Është e çuditshme por e mendojë vërtetë kështu. E njohim mirë këtë situatë pasi është e ngjashme me atë të Serbisë në Kosovë. Serbia ka marrë rolin e viktimës. Mos të harrojmë që Rusia është nëna e propagandës dhe ka lindur para nazizmit dhe e kanë sofistikuar në atë formë si ‘agresion të nisur në mbrojtje të Rusisë’. kanë qenë mite të ngritura që populli rus të besojë se po sulmohet nga Perëndimi. Në thelb mund te jetë dhe trashëgimia që Putin do të lejë.

(BalkanWeb)