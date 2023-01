Mafia shqiptare po fiton luftën e krimit të organizuar, hetime dhe analiza nga media e njohur greke!

Sipas zyrtarëve të lartë të EL.AS -it, përgjegjëse pwr vrasjet dhe zhvatjet nw Greqi janë pesë bandat shqiptare që dyshohet se janë shkatërruar nëpër burgje në Greqinë Qendrore dhe Jugore, për sulmet e përgjakshme që po ndodhin para qytetarëve të paditur muajt e fundit në Athinë. Në disa prej këtyre bandave ka raportime për shërbime speciale të EL.AS. se janë përfshirë edhe oficerë policie të betuar.









Me objektivin kryesor të shumë prej 15 sulmeve kriminale të ndodhura në periudhën e fundit, kontrolli i trafikut të kokainës dhe heroinës në streha të ndryshme të kryeqytetit dhe në radhë të dytë të ardhurat nga shtëpitë publike, klubet, por edhe mbrojtja në bare, kafene etj.

Si u rrit?

Vrasja e dyfishtë e dy shqiptarëve , pak ditë më parë, brenda një dyqani plot me njerëz në Smyrna e konsiderohet një shembull i ri i qartë i rritjes, zgjerimit dhe demonstrimit të fuqisë së mafies shqiptare në Greqi. Zgjerimi i kryer nga rekrutimi i përmbaruesve të rinj, disa prej të cilëve konsiderohen “të shpenzueshëm”, me sulme kryesisht në vende publike dhe me një cikël të ri konfliktesh që lidhen me “dërgesat e humbura të drogës”, dorëzimet në Polici, zgjerimi i “çifeve”, bashkëpunëtorë të paqëndrueshëm dhe mospagesë të arkëtimeve. EL.AS shqyrtoi seriozisht mundësinë që sulmi në Nea Smyrni të lidhet me vrasjen, në maj 2021, të një krimineli shqiptar 32-vjeçar në një kafene në Sepolia. Pa përjashtuar se ndoshta është i njëjti autor.

Për më tepër, ka prova të qarta se shumë nga sulmet e tanishme kriminale vijnë nga kriminelët shqiptarë – shumica e të cilëve mbeten të burgosur – të cilët ishin të lidhur me një bandë të madhe shqiptare qendrore që vepronte nga 2004-2008 në qendër të Athinës dhe gjetkë dhe ishte përgjegjës për 11 vrasjet. Oficerët e EL.AS kanë gjetur “video” të mafiozëve shqiptarë në Athinë duke demonstruar kallashnikovë, përplasje me policët e DIAS-it, ndërsa disa prej tyre shfaqen si truproja të këngëtarëve të rinj të huaj të muzikës rap. Madje në një nga këto “videoklipe” ata kërcënojnë policët duke thënë se “e dinë se ku jetojnë”.

Banja e gjakut

Ky përshkallëzim i aktivitetit të mafias shqiptare në Greqi është shënuar në të njëjtën kohë që janë hartuar raportet e Europolit. Sipas tyre, janë aktive 15 organizata kriminale qendrore të vendit fqinj dhe “degët” e tyre, të cilat kanë lidhje me trafikun e kokainës (p.s.: ky aktivitet lidhet me shumicën e vrasjeve në Greqi) me Ndaghetën dhe Gomorrën në Itali dhe me rrjete kriminale në Kolumbi, Marok, Santo Domingo, Spanjë dhe gjetkë. Përveç kësaj, në trafikun e heroinës ata kanë kontakte me mafian italiane të Pulias. Shërbimet kompetente të Katehaki Avenue raportohet se tashmë kanë hartuar degët dhe drejtuesit e mafies shqiptare në vendin tonë.

Grupi i parë që tërhoqi vëmendjen e Autoriteteve të Sigurisë është një organizatë e madhe kriminale që fillimisht operoi, siç u përmend më lart, në periudhën 2005-2008 në Agios Panteleimonas, Colonos, Metaxourgeio e gjetkë, duke shkaktuar gjakderdhje. 45-vjeçari Klaudian L., ish-bashkëpunëtor i një krimineli të vrarë grek, i ndaluar në burgjet e Korydallos dhe në Kretë, është konsideruar si figura kryesore e saj. Klaudian L. akuzohet nga policia se ka drejtuar (p.s.: mohon të gjitha akuzat) nëpër burgje të një grupi 20 anëtarësh shqiptarësh, të cilët janë shoqëruar me një sulm të përgjakshëm në Mikrolimanos në vitin 2014 kundër klientëve të paditur, me vrasjen e një 44- vjeçar në lokalin e të njëjtit vit në Metaxourgeio dhe me sulmin e përgjakshëm ndaj një avokati në Penteli në të njëjtën periudhë.

Shantazhi

Ashtu si me vrasjen e avokatit Michalis Zafeiropoulos në 2017 në Kolonaki dhe tre sulme të tjera kriminale ndaj bashkëqytetarëve në burgje, si dhe me grabitje të përgjakshme në qendër të Athinës. Me veprimtarinë e së njëjtës bandë disa vite më parë është marrë edhe Shërbimi Antiterrorist, i cili regjistroi përfshirjen e saj në zhvatjen e ish-ministrit dhe avokatit të ndjerë Dimitris Tsovolas, në grabitje dhe trafik droge etj.

Pra, të njëjtët të burgosur kriminalë shqiptarë u lidhën me një sulm vrasës më 31 korrik 2022, me një viktimë rome 39-vjeçare, e cila u qëllua për vdekje në rrugën Stratigou Makrygianni në Agia Varvara. Krimi në fjalë i atribuohet trafikut të drogës në pritje dhe krimineli nga Shqipëria që akuzohej për shantazh ndaj Dimitris Tsovolës u arrestua si autor disa vjet më parë. Oficerët e EL.AS. ndaj nuk përjashtojnë mundësinë që pas sulmeve të njëpasnjëshme që kishte marrë në qendër të Athinës 32-vjeçari Aristides P. fshihet e njëjta bandë, i cili më në fund ra i vdekur nga një sulm i ngjashëm me atë në Nea Smyrna, në maj 2021, në një kafene në Sepolia. 32-vjeçari ka qenë ish-anëtar i bandës së lartpërmendur të Agios Panteleimon, i cili ka ndarë pozicionin e tij, është përfshirë edhe në aktivitete të ndryshme kriminale dhe dyshohet se është përplasur me ish-bashkëpunëtorët e tij.

“Kontratat e vdekjes”

EL.AS tani po ripërqendron vëmendjen në arrestimin, në mars 2019, të dy shqiptarëve (shënim: disa nga bashkëpunëtorët e tyre nuk u kapën) në Korint, të cilët u renditën si autorë të disa prej atentateve ndaj Aristides pyet veten nëse një pjesë e këtij grupi mund të ketë lidhje me sulmet e përgjakshme në Sepolia, ku më në fund humbi jetën “objektivi” i tyre i vazhdueshëm 32-vjeçar, si dhe atë të fundit në Nea Smyrni. Ka ende një interes kërkimor të EL.AS. për dy-tre të huaj nga shteti fqinj që konsiderohen të ftuar në vendin tonë për të ekzekutuar “kontratat e vdekjes” dhe më pas për t’u kthyer në vendlindje. Po ashtu, në breshëri është edhe një kriminel shqiptar, i cili konsiderohet si një nga mbajtësit kryesorë të urdhrave për vrasje jo vetëm për mafian shqiptare, por edhe për atë greke.

Një mostër e këtyre drejtimeve të EL.AS. për vrasjen gjakftohtë në Nea Smyrni është edhe hetimi që u krye pak muaj më parë nga Prokuroria e zhvatjes së Sigurimit të Atikës në qelitë e Klodian L. si dhe kriminelëve të tjerë shqiptarë në burgjet e Kretës për të gjetur provat përkatëse.

Të ardhura marramendëse

Nga ekspozitat e EL.AS. për krim të organizuar është përcaktuar:

Rreth 2500 anëtarë të grupeve kriminale.

300 milionë euro nga të ardhurat e veprës penale, vetëm nga rastet e hetuara nga EL.AS.

10-15% e aktivitetit kriminal lidhet me veprimtarinë e bandave thjesht shqiptare.

Importet masive të kokainës në Greqi, që kalojnë 10-15 tonë në vit, kapin vlerën e më shumë se 500.000.000 euro.

26% përfshirja e bandave shqiptare në trafikun e heroinës,

31% në trafikun e hashashit.

Karuseli i krimit dhe “Takis”

EL.AS po shqyrton tërësisht nëse pas “luftës civile” të mafies shqiptare mund të fshihet një grup qendror banditësh që ka marrë emrin e një qendre nate në Athinë. Sipas disa të dhënave nga hetimi i policisë, një personazh drejtues mund të jetë një kriminel i njohur shqiptar, i burgosur në Greqinë Qendrore, i cili ishte akuzuar për “kontrata vdekjeje” dhe arratisje (ai mohon që tani është përfshirë në veprimtari të paligjshme).

Në të njëjtin grup, sipas të njëjtave vlerësime të organeve të sigurisë, një tjetër shqiptar i akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë (dhe kundër punonjësve të policisë në një përleshje të përgjakshme në Bajron), grabitje të armatosura, trafik droge, posedim të dalluar të armëve dhe municioneve luftarake dhe arratisje nga burgjet.

Ngarkesa me kokainë

I huaji në fjalë, i cili u arrestua edhe për një ngarkesë të madhe kokaine në Greqinë Qendrore, duket se ka pasur kontakte – sipas një raporti të brendshëm të organeve të sigurisë – me zyrtarë të EL.AS. dhe individë nga Kreta.

Sipas të njëjtave dokumente të brendshme, sistemi i këtyre koleksioneve të paligjshme (s.s.: të gjithë të përmendurit mohojnë kategorikisht çdo përfshirje dhe flasin për prova hakmarrëse, inekzistente) e ndërpreu veprimtarinë e tij kur disa nga anëtarët e tij u arrestuan për krime të tjera.

Më tej, sipas të njëjtave përllogaritje të stafit të Katehaki-t, është edhe krimineli shqiptar 37-vjeçar F.D., i dënuar me burgim të përjetshëm për grabitje vrasëse në Athinë, për vrasje në Selanik me viktimën një bashkatdhetar 25-vjeçar, thuhet se është në kontakt me të njëjtët kriminelë dhe për plagosjen e një personi të përfshirë në një rast të trafikimit të qenieve njerëzore në kryeqytet. F. D. ishte konstatuar se kishte një kanal komunikimi me antiautoritarë aktivë në planin e madh të arratisjes nga burgjet e Korydallos, në vitin 2015, të quajtur “Gorgopotamos”. Dhe pala e 37-vjeçarit i referohet edhe hetimeve “të verbëra” të policisë.

Lëndët plasëse

Së fundi, në të njëjtin hetim, policia po heton marrëdhëniet e të lartpërmendurit me një 46-vjeçari shqiptar me pseudonimin “Takis”, i cili u akuzua për vrasjen e bashkatdhetarit të tij në një lokal në Glyfada (më pas u shpall i pafajshëm për shkak të për informacion të pasaktë). Megjithatë, ai përballet me një akuzë të re për organizimin e vrasjes, në vitin 2014, të bashkatdhetarëve të tij me një makinë SMART, e cila ishte montuar me eksploziv dhe hedhur në erë në Attiki Odos. “Takis”, i cili gjithashtu mohon çdo përfshirje në shpërthimin e IX, mësohet se është arratisur në një vend europian.

Policia ka përqendruar vëmendjen edhe te një tjetër kriminel shqiptar me inicialet K. D., i cili gjithashtu ishte i përfshirë në bandën e lartpërmendur të “gjaktarëve” të Agios Panteleimon dhe që disa javë më parë ka shkelur një licencë nga një burg në Greqinë Qendrore.

D., i cili ishte akuzuar si për vrasjen e ish-bashkëpunëtorit të tij, ashtu edhe për një çështje droge, dyshohet se ka pasur një rivalitet të mëhershëm me Aristides P. të vrarë në Sepolia dhe gjithashtu me ish-bashkëpunëtorët e tij. Madje, autoritetet e sigurisë kishin regjistruar më parë aktivitetin e një shqiptari që kishte tentuar të arratisej në mars të vitit 2013 nga burgjet e Trikalas, në projektin e njohur të përgjakshëm të mafies shqiptare që çoi në ndjekjen vrastare të të arratisurve në Greqinë Qendrore dhe Veriore.