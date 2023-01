Malajzia ka nevojë për rreth 1 milion punonjës të huaj

Malajzia për të plotësuar nevojën për fuqi punëtore pas pandemisë të COVID-19 ka nevojë për 1 milion punonjës të huaj. Sipas lajmit të Malaymail, Shoqata e Zyrave të Punësimit (Papa) ka publikuar një raport lidhur me të dhënat e punësimit në vend.









Kreu i shoqatës, Datuk Foo Yong Hooi, tha se nevoja për fuqi punëtore në Malajzi në sektorë të ndryshëm është në nivele kritike, duke shtuar se vendi ka nevojë për rreth 1 milion punonjës të huaj.

Sipas tij, sektorët me nevojë për punonjës janë ndërtimtaria, bujqësia, prodhimtaria dhe ai i shërbimeve, ndërsa shtoi se numri i punonjësve të huaj të regjistruar që ishte rreth 2,2 milionë në vend, për shkak të COVID-19 ka rënë në rreth 900 mijë.

Drejtuesi i shoqatës tha se sektori i ndërtimtarisë ka nevojë për rreth 300 mijë, bujqësia 230 mijë dhe sektori i prodhimtarisë prej 100 deri në 200 mijë fuqi punëtore.

Ai tha se do të zhvillojnë takim me ministrin e Brendshëm të Malajzisë, Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail dhe disa ministra tjerë për zgjidhjen e problemit me punonjësit e huaj, duke theksuar se qeveria duhet të lehtësojë vizat për punëtorët e huaj.

Ministria e Brendshme më 9 dhjetor kishte njoftuar se në vend gjenden 1,4 milion punonjës të huaj me vizë të përkohshme pune.