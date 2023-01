Çfarë ndodh me trupin kur hani shumë shpejt?

Kur hamë shpejt, përveçse nuk e tresim mjaftueshëm ushqimin , gëlltisim edhe shumë ajër, gjë që mund të shkaktojë gazra dhe fryrje.









Megjithatë, pasoja e të ngrënit shpejtë mund të jetë një ndjenjë e madhe shqetësimi, probleme me tretjen dhe shfaqja e refluksit ose urthit, një simptomë në të cilën ka një lloj kthimi të ushqimit dhe lëngjeve gastrike nga stomaku në ezofag.

Tretja fillon në gojë dhe kur hamë me një ritëm shumë të shpejtë, ushqimi nuk ka kohë të ndahet në pjesë më të vogla dhe të tretet siç duhet, kështu që ngrënia e shpejtë mund të shkaktojë dhe të vjella.

Ushqimi duhet të përtypet mirë përpara se të gëlltitet dhe sa herë përtypim një kafshatë varet nga ushqimi që hamë dhe madhësia e kafshimit.

Një problem tjetër me të ngrënit shumë shpejt mund të shkaktojë shtim në peshë është se ne hamë më shumë sesa kemi nevojë për t’u ngopur. Kur ushqimi hyn në gojë, trupi i sinjalizon traktit tretës se ushqimi është në rrugë të mbarë, dhe kur ne kemi ngrënë mjaftueshëm, stomaku i sinjalizon trurit se është koha për të ndaluar së ngrëni.

Megjithatë, nëse hani shumë shpejt, do t’ju mungojnë ato sinjale, por nëse ngadalësoni, truri do të ketë kohë të mjaftueshme për të marrë sinjalet dhe do të ndalojë së ngrëni kur të kuptoni se jeni ngopur. Hulumtimet kanë zbuluar gjithashtu se njerëzit që hanë më ngadalë marrin më pak kalori dhe ndihen më të ngopur për më gjatë.