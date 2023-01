Emily Ratajkowski: Unë takohem me femra sepse meshkujt kanë frikë nga femrat e forta

Emily Ratajkowski prej kohësh ka nisur një fazë të re në jetën e saj personale, pas divorcit nga Sebastian Bear-McClard. Pasoi një lidhje e shkurtër me Pete Davidson, por ata vendosën se ishin më të përshtatshëm si miq, ndërsa ajo u pa gjithashtu duke u puthur jashtë banesës së saj me artistin Jack Greer.









Modelja dhe aktorja e famshme është në kërkim të një partneri të ri, por siç zbuloi në podkastin e saj, ajo nuk po nxiton ta gjejë një të tillë, pasi po bëhet gjithnjë e më e frustruar me burrat që mendojnë se duan një grua të fortë të pavarur si ajo.

Ratajkowski tha se burrat mund të frikësohen prej saj dhe kjo krijon një rreth vicioz që e bën shumë të vështirë takimin me burra, veçanërisht me ata që janë më pak të suksesshëm se ajo.

“Unë jam ndjerë gjithmonë si një grua e fortë, dhe më pas, ndërsa rritesh, nuk ke nevojë për një burrë kur je e sigurt financiarisht”, tha ajo në episodin e fundit të saj High Low me podcast EmRata, i cili u shfaq e ftuar Olivia Ponton.

“Burrat kanë thënë, ‘Më pëlqejnë gratë e pavarura'”, tha ajo, më pas shtoi: “Ajo që urrej në lidhje me takimet me burra, në veçanti, është se ata e duan atë dhe më pas e lodhin veten ngadalë dhe nuk e dinë se çfarë të bëjnë me të, me emocionet edhe ju zemërojnë dhe fillojnë t’ju shkatërrojnë”.

Duke përfunduar mendimet e saj, Emily Ratajkowski tha: “Është kaq konfuze dhe e padrejtë, sepse mendoj se shumë burra që me të vërtetë mendojnë se duan një grua të fortë, nuk dinë si ta trajtojnë atë. Ata nuk e dinë se çfarë do të thotë për identitetin e tyre. Është një nga arsyet që e kuptoj pse shoqërohem me femra”.

Aplikacioni i takimeve dhe kërkesat nga femrat

Emily Ratajkowski ka deklaruar prej kohësh se i pëlqejnë njerëzit e të dy gjinive.

Në një episod tjetër të podcast-it të saj që u publikua në mes të dhjetorit, ajo zbuloi se vendosi të fillojë të përdorë një aplikacion takimesh.

“Unë thashë me vete “Unë nuk do të ****”. U ndjeva sfiduese, sigurisht, sepse kishte shumë njerëz që më thoshin të mos e bëja”, tha fillimisht ajo. Edhe pse ajo nuk specifikoi se cilit aplikacion i është bashkuar, ajo tha se ka marrë disa kërkesa nga gratë, të cilat ai i përshkroi si “eksituese”.

Madje ajo ka shtuar se edhe pse i pëlqen, nuk mendon se do ta gjejë tipin e saj aty. “Ky aplikacion mendoj se është për njerëzit e bardhë. Do të doja një tip gruaje apo mashkulli më të veçantë, ndaj nuk mendoj se do ta takoj zonjën time këtu”, shtoi ai.