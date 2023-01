Goditjet me gjobë prej 390 milionë eurosh fundosin modelin e biznesit të Meta-s të nxitur nga reklamat

Po shkon keq e më keq për Metën.









Ende duke u zgjuar nga rënia e të ardhurave, pushimet masive nga puna dhe një kthesë e kushtueshme drejt metaverses, gjigandi i teknologjisë tani përballet me një kërcënim tjetër ekzistencial – këtë herë me modelin e tij të reklamimit të mbështetur nga të dhënat.

Në vendimet e të mërkurës që synojnë platformat e saj Facebook dhe Instagram, Meta jo vetëm që është në pritje për gjoba që arrijnë në rreth 400 milionë euro, por gjithashtu duhet – shpejt – të gjejë një bazë të re ligjore për perandorinë e saj të gjerë të reklamave të synuara.

Sipas autoritetit kryesor rregullator të Meta-s në Irlandë, Meta ka tre muaj për të legalizuar modelin e saj të shënjestrimit të të dhënave pasi rregullatorët e Bashkimit Evropian zbuluan se baza ligjore aktuale për reklamat që përdorin Facebook dhe Instagram është e pavlefshme. Porositë krijojnë edhe më shumë presion mbi rrjedhat e të ardhurave të Metës – ashtu si BE-ja po finalizon një rregullore të re që shtrëngon edhe më shumë vidhat në reklamat në internet.

Vendimet rrjedhin nga ankesat e paraqitura nga aktivisti austriak i privatësisë Max Schrems në prag të kodit të rreptë të privatësisë së BE-së, Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, në 2018. Këta akuzuan kompaninë për mungesën e bazave të duhura ligjore për të përpunuar miliona të dhëna të evropianëve.

Vendimet qortojnë pretendimin e Metës se mund të grumbullojë të dhënat e përdoruesve si pjesë e një kontrate për t’u ofruar atyre reklama të personalizuara dhe ta lërë gjigantin e teknologjisë të gërvishtet për një rrugë tjetër ligjore për të synuar njerëzit me reklama.

Kujdes internetin

Gjobat prej 210 milionë euro dhe 180 milionë euro për Facebook dhe Instagram, përkatësisht, mund të kenë pasoja shumë përtej Metës.

Shumë gjigantë të internetit po përballen me mënyrën se si të mbajnë burime jetike të të ardhurave të synuara nga reklamat pa rënë në kundërshtim me ligjin. Platforma e ndarjes së videove TikTok u fut në skanim vitin e kaluar kur u përpoq të kalonte nga mbështetja në pëlqimin e përdoruesve në bazën ligjore të “interesave legjitime” për shënjestrimin e reklamave.

Pyetja për shumë do të jetë nëse Meta dhe të tjerët duhet t’u japin përdoruesve një mundësi të qartë për të refuzuar reklamat e personalizuara pa ndërprerë aksesin e tyre në shërbimet e tyre. Aktivistët si Schrems kanë argumentuar se konfigurimi aktual në shumë platforma i detyron përdoruesit të pranojnë reklama për të pasur akses në shërbimet.

Një zëdhënës i Meta tha se kompania ishte “e zhgënjyer” me vendimet, por theksoi se opsione të tjera ligjore janë të disponueshme për të për të përpunuar të dhënat dhe se nuk parashikon që të mbështetet në pëlqimin e përdoruesit.

“Ne nuk pajtohemi fuqimisht me vendimin përfundimtar të DPC dhe besojmë se jemi plotësisht në përputhje me GDPR duke u mbështetur në Nevojat kontraktuale për reklamat e sjelljes duke pasur parasysh natyrën e shërbimeve tona”, tha zëdhënësi i Meta. “Si rezultat, ne do të apelojmë thelbin e vendimit”.

Schrems e mirëpriti vendimin dhe kundërshtoi pretendimin e Metës se nuk është e pashmangshme që kompania të ketë nevojë për pëlqim për të përdorur të dhënat për reklama. “Kjo është një goditje e madhe për fitimet e Metës në BE. Njerëzit tani duhet të pyeten nëse duan që të dhënat e tyre të përdoren për reklama apo jo”, tha ai. “Ata duhet të kenë një opsion ‘po ose jo’ dhe mund të ndryshojnë mendje në çdo kohë. Vendimi siguron gjithashtu një fushë loje të barabartë me reklamuesit e tjerë, të cilët gjithashtu duhet të marrin pëlqimin për të zgjedhur.

Përveç vendosjes së mundshme të një bombe në modelet e biznesit të gjigantëve të internetit, rastet zbuluan çarje të thella midis autoriteteve evropiane për mbrojtjen e të dhënave.

Ndërsa Komisioni Irlandez për Mbrojtjen e të Dhënave fillimisht miratoi kalimin e Metës nga mbështetja në pëlqimin e përdoruesit për bazën ligjore të kontratës në një projektvendim në vitin 2021, pikëpamja e tij u përmbys nga grupimi i rregullatorëve të të dhënave evropiane, Bordi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (EDPB).

Ky bllokim nuk tregon shenja zgjidhjeje.

Në njoftimin e tij për shtyp duke shpallur vendimet të mërkurën, Komisioni Irlandez i Mbrojtjes së të Dhënave tha se do të paraqiste një veprim ligjor në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian për të anuluar aspekte të udhëzimeve të EDPB-së që tha se shkonin përtej fushëveprimit të çështjes fillestare. .

“EDPB … ka udhëzuar DPC-në në thelb që të përfshihet në një hetim shumë të hapur dhe spekulativ që përfshin të gjitha operacionet e përpunimit të të dhënave në Facebook dhe Instagram. Dhe ne themi se kjo është e tepruar nga ana e EDPB-së, “tha komisionerja irlandeze për mbrojtjen e të dhënave Helen Dixon në një intervistë me POLITICO të mërkurën.

“Ne nuk mund të krijojmë një skenar ku thjesht nuk kemi asnjë agjenci në rolin tonë si një autoritet kryesor mbikëqyrës, ku ju keni një entitet që t’i caktojë vetes një rol për të na treguar se çfarë të bëjmë dhe në të vërtetë si ta bëjmë atë”, tha Dixon, zyra e të cilit. është autoriteti kryesor për shumicën dërrmuese të gjigantëve të teknologjisë që kanë selinë e tyre të BE-së në Dublin.

EDPB nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment.