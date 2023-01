Ndryshon vendimi i autoriteteve belge, zyrtarja e lartë europiane Eva Kaili të premten do ta shohë vajzën e saj për tre orë burg

Sipas informacioneve, autoritetet belge kanë ndryshuar qëndrim ndaj Eva Kailit dhe në veçanti në lidhje me kërkesën që ajo kishte bërë për të parë fëmijën e saj.









Edhe pse më herët gjatë ditës së sotme nga Brukseli u bë e ditur se autoritetet belge i kishin refuzuar kërkesën e dyfishtë për ta takuar vogëlushen për disa ditë burg ose për ta parë me Skype teksa ajo është me gjyshin, informacionet e reja bëjnë me dije se të premten e ardhshme, në Ditën e Dritave dhe për tre orë Eva Kaili do të mund të shohë vajzën e saj 2-vjeçare në burgjet e Harenit.

Ish-zëvendëspresidentja e Parlamentit Evropian kishte kërkuar që të takonte vajzën e saj dyvjeçare disa ditë në burg ose ta takonte me Skype, teksa ajo është me gjyshin.

Mirëpo, të dyja kërkesat janë refuzuar, siç tha në mesditë avokati i saj, Michalis Dimitrakopoulos.

Ky refuzim kishte sjellë një shpërthim të Eva Kailit nga brenda qelisë së saj. Siç raportoi stacioni Star TV, Eva Kaili tha konkretisht: “Po më torturojnë. Kjo është e padrejtë. Nuk mund te qendroj. Duke u copëtuar. Çfarë nuk shkon me vajzën e vogël dhe po e mbajnë larg meje?”