“Nëse vini pa rregulla do të largoheni”/ Kryeministri britanik ngre strategjinë e emigracionit: Marrëveshja me Shqipërinë do ta bëjë më të lehtë kthimin atje

Kryeministri i Britanisë së Madhe, Sunak i pyetur nga deputetët opozitarë në Dhomën e Përbashkët në lidhje me emigracionin e parregullt ka renditur disa piketa se ku do të bazohet politika e tij.









Ai theksoi se marrëveshja me Tiranën do ta bëjë më të lehtë kthimin e emigrantëve të parregullt në atdhe.

Pyetje: Çfarë do të thuash duke thënë se do të ndalosh varkat? A do të thotë kjo më pak kalime apo jo kalime?

Sunak thotë se Britania e Madhe do të jetë gjykatësi i kësaj. Kur bëri një deklaratë në parlament, ai tha se ky nuk ishte një problem i lehtë për t’u zgjidhur.

Marrëveshja me Francën do të thotë se po bëhen 40% më shumë patrulla.

Marrëveshja me Shqipërinë do ta bëjë më të lehtë kthimin atje.

Por ai gjithashtu dëshiron të miratojë legjislacion të ri, thotë ai. Do të thotë nëse vini këtu ilegalisht, nuk do të mund të qëndroni dhe do të ndaloheni dhe do të ktheheni.

Ai thotë se kjo nuk do të ndodhë brenda natës. “Por njerëzit do ta shohin qeverinë duke punuar shumë për këtë”, theksoi Sunak, raporton The Guardian.