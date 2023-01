“Putini do të vdesë së shpejti”, thotë shefi i inteligjencës së Kievit

Skenari për shëndetin e presidentit rus, Vladimir Putin, rezulton i pasur. Besimin e tij se ai vuan nga kanceri dhe se do të vdesë shumë shpejt, e shprehu kreu i shërbimeve sekrete të ushtrisë ukrainase, Kirlo Budanov, për rrjetin amerikan ABC, duke cituar “burime njerëzore pranë presidentit Putin”.

Thashethemet se presidenti Putin është i sëmurë kanë bërë xhiron e botës disa herë, por për herë të parë një zyrtar ukrainas shfaqet kaq i sigurt për jetëgjatësinë e të parit. Në fakt, pranimi i zyrtarit se Ukraina ka informatorë të afërt me presidentin rus është i bujshëm.

Në të njëjtën kohë, kreu i shërbimeve të inteligjencës vazhdoi me pranimin indirekt, por jo të qartë, se Ukraina është e lidhur me sulmet ndaj bazave ajrore ruse brenda territorit të Rusisë. Kreu i shërbimeve sekrete të ushtrisë ukrainase pret sulme të reja në thellësi të territorit rus, por nuk pranoi përfshirjen e Ukrainës në to.

Gjatë intervistës ai u pyet për sulmet e bazës ajrore (të paktën tre sulme të ngjashme u kryen në dhjetor, i fundit më 26 dhjetor), por ai tha (duke folur në anglisht) se nuk mund t’i përgjigjej kësaj pyetjeje deri pas përfundimit të luftës.

Megjithatë, menjëherë pas deklaratës së tij, Budanov tha: “Jam shumë i lumtur me këto ngjarje”. Pyetjes se a do të ndodhë diçka e tillë në të ardhmen, ai është përgjigjur duke thënë “Po, kështu mendoj”.

Gazetari më pas e pyeti me dyshim: “Në thellësitë e territorit të Rusisë?” “Thellë e më thellë, më thellë”, u përgjigj Budanov duke buzëqeshur.

Zyrtarët zyrtarë ukrainas që nga fillimi i luftës nuk pranuan se shërbimet e sigurisë së vendit kishin ndonjë përfshirje në sabotim, veçanërisht në territorin e padiskutueshëm të Rusisë, por ata nuk e fshehën gëzimin e tyre kur ndodhi.

Goditja e dytë e rëndë

Shtabi i Përgjithshëm ukrainas njoftoi të martën se forcat e tij kishin vrarë dhe plagosur rreth 500 ushtarë rusë në një sulm artilerie në rajonin Kherson të Ukrainës jugore, ndërsa Moska e rishikoi numrin e të vdekurve të një sulmi tjetër në natën e Vitit të Ri në rajonin e Donetskut.

“Humbjet e armikut janë 500 të vdekur dhe të plagosur”, zyrtarët në Kiev raportuan në lidhje me sulmin në fshatin Chulakivka në natën e Vitit të Ri. Objektivi ishte, sipas Kievit, personeli ushtarak dhe pajisjet.

Këta numra është e pamundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Të dyja palët ndërluftuese shpesh shpallin se po u shkaktojnë humbje të mëdha kundërshtarëve të tyre në luftë, tashmë në muajin e saj të njëmbëdhjetë.

The death toll in #Makiivka rose to 89 – Russian Defense Ministry also reported that among the dead is the deputy commander of the regiment, Lieutenant Colonel Bachurin.

The Ministry said that the dead themselves were to blame, as they were forbidden to use phones. pic.twitter.com/VQzb3ErEb6

— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2023