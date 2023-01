Sprovat shëndetësore të yllit të NBA/ Lamar Odom për pronarin e bordellos: Ai u përpoq të më vriste

Emri i Lamar Odom është përfshirë në disa skandale, duke përfshirë varësinë e tij nga droga, pabesi dhe arratisje në një bordello që pothuajse i kushtoi jetën.









E gjithë kjo del sërish në sipërfaqe, përmes një dokumentari, ku basketbollisti i famshëm akuzon drejtpërdrejt pronarin e bordellos, Dennis Hoff, se dëshironte ta vriste.

Dokumentari Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians “zhytet” në thellësitë e ngritjes dhe rënies së karrierës dhe jetës së basketbollistit të Lakers. Ish-basketbollisti 43-vjeçar – tashmë – u martua me Khloe Kardashian në vitin 2009 dhe vetëm një muaj pasi u njohën, ata u martuan, ndërsa u divorcuan në vitin 2016 dhe që prej asaj kohe ai ka qenë në sy të publikut.

Në vitin 2015, Odom bëri betejën e tij për të qëndruar gjallë pasi u gjet pa ndjenja në azilin The Love Ranch në Nevada. Basketbollisti i njohur ndërkombëtarisht i NBA-së më pas u shtrua në spital, pasi kishte pësuar 12 goditje dhe gjashtë sulme në zemër, në kohën kur ishte në koma.

“Pronari i bordellos donte të më vriste”

Informacioni i ri që po sheh dritën e ditës dhe po rihap “çështjen Eolus” nxjerr në pah rastin e mësipërm, ku Lamar Odom ia hedh fajin Dennis Hoff, pronarit të azilit, i cili vdiq në vitin 2018.

“Do të më kujtohej nëse do të kisha bërë kokainë atë natë. Ai u përpoq të më vriste”, tha ai duke akuzuar hapur Hoff-in, të cilin nuk i kujtohet se e ka takuar gjatë vizitës së tij në “The Love Ranch”.

Kur u pyet përse Dennis Hoff do të ndërmerrte një veprim të tillë, Odom tha: “Nuk e di. Kjo është gjithçka që mund t’ju them. Shkova atje, nuk mora drogë atë natë. Unë kam jetuar me barnat në sistemin tim’.

Siç raportuan mediat e huaja në atë kohë, Lamar Odom kishte një shans 50/50 për të mbijetuar. Sipas informacioneve që “përfshinë” internetin në atë kohë, basketbollisti merrte kokainë, duke pasur në krah shumë prostituta, ndërkohë që ishte në gjendje shumë të keqe psikologjike për “jetën e rrënuar”. Ai ka marrë edhe një koktej me drogë të paligjshme, ku mjekët kanë deklaruar se në trupin e tij kanë gjetur “çdo drogë që është në treg”, por në të njëjtën kohë, autoritetet po shqyrtonin edhe mundësinë që sportisti i njohur të tentonte të vriste veten.

Ndërkohë amerikani, përveç drogës kishte konsumuar gjithashtu dhjetë pilula të një zëvendësuesi bimor të Viagrës. Preparati specifik quhej “Viagra Herb” dhe kishte shkaktuar shqetësimin e mjekëve. Kur e gjetën kishte gjak nga hunda dhe goja, si dhe një lëng të bardhë.

Në atë kohë Lamar Odom ishte ende i martuar me Khloe Kardashian. Edhe pse çifti kishte ecur përpara me procedurat e divorcit, kishte ende çështje pezull dhe shpresa se gjërat mes tyre do të përmirësoheshin. Megjithatë, këto veprime të Odomit duket se kanë qenë ato që i kanë dhënë goditjen përfundimtare martesës së tyre.

“Kardashian ishte dashuria e jetës sime”

Në dokumentarin i cili është një përmbledhje e vështirësive të jetës së yllit të Lakers, analizohet edhe marrëdhënia e basketbollistes me Khloe Kardashian.

Në një moment të filmit, Odom zbulon se nëse personazhi televiziv do t’i shprehte dashurinë e saj, ai do të ishte gati të dorëzohej: “Ajo ishte dashuria e jetës sime. Me gjithë këto gra të tjera me të cilat isha, asnjëra prej tyre nuk më bëri të ndihesha mjaft e sigurt. Do të doja një shans më shumë. Sigurisht që do ta bëja. Unë nuk jam i humbur, por ndihem i humbur. Unë thjesht do të doja të çoja Chloe për darkë. Të jesh shoqja e saj’.

Pas deklaratave të tij dhe duke vënë në dukje arsyet pse nuk e ka pyetur ish-bashkëshorten për këtë darkë, ai ka treguar se është ende… i turpshëm: “ Jam shumë i turpshëm. Por unë jam edhe akrep dhe e urrej të refuzohem. Kam frikë nga refuzimi’.

Në lidhje me partnerin e mëvonshëm të Kardashian, Tristan Thompson, i cili gjithashtu ka qenë i pabesë, dhe duke folur për fatin e keq të ish-gruas së tij me burrat: “Shpresoj që burri i ardhshëm në jetën e saj të bëjë shumë më mirë. Shpresoj se ai mësoi nga unë dhe Tristan”, tha Lamar Odom.