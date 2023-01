VIDEO/ Atalanta shmang humbjen në fund, vetëm barazim ndaj Spezias, Gjimshiti në stol

Atalanta nuk e nis siç duhet vitin 2023, pasi në Stadio Alberto Picco (La Spezia) nuk shkoi më shumë se një barazim 2-2 me Spezian.









Vendasit zhbllokuan takimin shumë shpejt, që në minutën e tetë me Gyasi, pas një asisti të Nzola. Ky i fundit do cconte peshë stadiumin pas gjysmë ore lojë, duke dyfishuar shifrat.

Goli i Ampadu do gëzonte vetëm përkohësisht skuadrën e Gottit, pasi do anulohej për offside (60’). Bergamaskët do rihapnin llogaritë e takimit me Hojlund në të 77-tën, ndërsa Pasalic i jep një pikë ekipit të tij në fund.

Sa i takon Berat Gjimshitit, ai shijoi ndeshjen nga stoli, me trajnerin Gasperini që nuk preferoi ta aktivizojë asnjë minuta. Atalanta vazhdon kështu serinë e rezultateve negative radhazi, ndërsa ky barazim për Leccen thotë shumë në garën për mbijetesë.